Teófilo Gutiérrez se desquita del mal momento del Junior dedicándole un vallenato

Junior de Barranquilla está viviendo un presente muy diferente al que se pensaba que tendría gracias a la nómina que conformó para el año en curso. Al tener a jugadores como Juan Fernando Quintero, Carlos Bacca, Sebastián Viera, entre otros, lo menos pensado era que se ubicara como colero del campeonato después de 7 fechas disputadas, donde solo ha logrado sumar 6 puntos de 21 posibles, además, de la eliminación temprana en Copa Sudamericana.

Juan Fernando Quintero no pudo evitar una nueva derrota del Junior de Barranquilla. Foto: Dimayor. - Foto: Dimayor.

Encontrar explicaciones para ellos es sumamente difícil, pues algunos apuntan a los jugadores, excepto Quintero, mientras que otros no quitan de la mira al técnico Arturo Reyes, quien es el señalado número uno por no lograr el manejo adecuado de un equipo con tanto potencial.

Todas esas incongruencias deportivas han hecho que se desplieguen críticas, reproches y hasta burlas por parte del fútbol colombiano.

Teófilo Gutiérrez, quien al inicio del año se le vinculó con su vuelta al tiburón, parece haber sentido el deseo de reprochar que no lo hubieran tenido en cuenta en ese momento, y a través de su cuenta de Instagram envió lo que parece ser un dardo directo hacia el responsable de no poder conformar hoy la nómina del Junior de Barranquilla. Utilizando el reconocido vallenato Recuérdame, de la agrupación Los Inquietos, mandó su mensaje.

Te pienso todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo; Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. pic.twitter.com/aW6bLruOfv — TOMBO esperando a Teo (@PAPITOMBO_) March 13, 2023

“Piénsame dónde tú estés. Piénsame, yo soy tu amor”, son algunas de las líneas que componen la canción con la que el ídolo de la casa tiburona, parece haberse hecho sentir para demostrar que a lo mejor con él otro sería el presente del equipo. Además, Teo complementó la publicación con el avatar suyo acostado en una cama muy tranquilo, acompañado de un balón dorado y la marca de su famoso perfume.

Y es que la molestia desde la última derrota no solo la han hecho sentir ídolos, periodistas o el fútbol en general, los más afectados en este contexto han sido los hinchas de Junior, que reclamaron a los miembros del equipo, esto mediante un video del canal televisivo CTV Barranquilla que se ha vuelto viral en redes sociales luego de ser grabados a las afueras del Metropolitano.

Hinchas de Junior arremeten contra jugadores tras la derrota ante el Envigado. - Foto: Captura de pantalla: @ctvbarranquilla y Dimayor

“Qué tristeza con Brayan León y Carlos Bacca, les rebota hasta una mortadela. Mejores paredes tiran los hermanos Reyes en ‘Pasión de gavilanes’. Que pasen por la liquidación mañana”, dijo frente a la cámara uno de los seguidores del equipo tiburón, haciendo referencia a una de las novelas más exitosas de la televisión colombiana.

A los lamentos por el rendimiento de los atacantes del equipo se sumó otro seguidor, que pidió a Junior darle la oportunidad de jugar a futbolistas jóvenes sobre algunos miembros de renombre del club, que hasta el momento poco han hecho.

“No, con estos delanteros es increíble. Yo prefiero sentar a esos dos y traer a dos jugadores de la sub-20 que vengan con ganas de jugar, de triunfar, que estos hijuemadres son unas maletas. Brayan León no le hace gol ni a la ma** de él”, expresó un hincha.

Por supuesto, también hubo quienes arremetieron contra el entrenador del equipo, con una escueta pero contundente decisión: “Decepción total. Ninguno sirve, ninguno, papá. Fuera Reyes, fuera Reyes”.

Reyes tendría listo su reemplazo en Junior gracias a los resultados negativos. - Foto: Dimayor

En el video de CTV Barranquilla incluso se registró a unos aficionados dedicándole un mensaje a la familia Char, dueña del equipo.

“Vengo a ver a Junior perder, no hombre, sean serios, no aguanta. Ey, a los Char les voy a decir una cosa, Aida Merlano los va a seguir, los va a seguir, porque ustedes lo que tienes es un... Mejor no digo, porque me meto en rollos”, comentó un hincha.