Todo listo para el juego Colombia vs. Uruguay, este jueves 12 de octubre, a partir de las 3:30 p. m., en el Metropolitano de Barranquilla

“Contra Colombia no saldremos a especular, será intenso”: Nicolás De la Cruz revela cómo enfrentará Uruguay a la tricolor

El juego está programado para este jueves, a partir de las 3:30 p. m. Barranquilla, la casa de la Selección, es tierra caliente, lo que pone a prueba la resistencia de los visitantes. Pero el clima, dijo Lorenzo, no se debe subestimar: “La preocupación es la deshidratación y hemos trabajado con el cuerpo físico y el cuerpo médico en ese sentido”, remarcó.

Nuevas caras

Colombia vs. Uruguay: así está el historial del duelo en las eliminatorias sudamericanas

Los ojos están puestos sobre el atacante del Liverpool Luis Díaz, que el jueves se verá cara a cara con su compañero de equipo Darwin Núñez. Pese a la expectativa que genera el ‘Guajiro’, Lorenzo afirmó que no busca sobrecargarlo: “Lo primero que hicimos fue decirle que no se quiera poner el equipo al hombro. No quiero que la responsabilidad del equipo pese sobre Luis”.