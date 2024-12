Tolima, Once Caldas, América y Junior: las cuentas que hacen en el grupo B para llegar a la final de Liga

Este miércoles, 4 de diciembre, dando cumplimiento a una fecha más, entra en acción nuevamente el grupo B, en el que los cuatro equipos involucrados siguen con chances claras. La diferencia en puntos se apretó tras la fecha 4, con las victorias de América sobre Tolima y Once Caldas ante Junior.

Santa Fe es el único equipo que ya no tiene chance alguna en las finales del FPC. | Foto: Colprensa

Ante Junior y Once Caldas en las jornadas que le restan, lo ideal es que gane ambos encuentros, en caso de que no, triunfando uno y empatando en otro, le sería más que suficiente.

Pero, de darse otro escenario, como que iguale sus próximas dos salidas, el pijao ya empezará a depender de otros resultados. Los empates le servirían, si Once Caldas no le gana a América o los rojos no hacen los seis puntos en disputa.