Tomás Ángel sigue siendo ‘manzana de la discordia’ para la selección Colombia Sub-20

Desde que la convocatoria de la selección Colombia salió para la disputa del sudamericano Sub-20 que se llevará a cabo en nuestro país, hubo un malestar generalizado por el no llamado de Tomás Ángel, quien habitualmente había sido tenido en cuenta y en sus llamados logró aportar con anotaciones. Sin embargo, ahora para la lista definitiva el técnico Héctor Cárdenas lo sacó del grupo final, por esta razón, el estratega tuvo que salir a hablar en rueda de prensa para aclarar la situación.

“Las decisiones pasan por la valoración que hacemos a lo largo del tiempo, de la preparación que tenemos, las diferentes convocatorias y la actualidad que es uno de los parámetros importantes que tenemos en cuenta para escoger a nuestros futbolistas y al final son 23 los que nos van a representar, todos con la posibilidad de estar y hoy decidimos que eso era lo más cercano, lo que más nos generaban oportunidades y la versatilidad que el equipo necesita y por eso tomamos la decisión”, señaló el DT.

Héctor Cárdenas, técnico de Colombia Sub-20. - Foto: Getty Images for DFB

Tomás Ángel hizo parte de la sub-20 en noviembre y diciembre durante los amistosos de preparación de la Selección para el Sudamericano. Jugó los dos compromisos frente a Ecuador en Bogotá con gol y asistencia y los dos vs. Perú en Lima.

“Al igual que todos los 198 jugadores que fueron considerados y de los cuales solo 75 tuvieron la oportunidad de estar acá, tenían las mismas posibilidades de llegar al campeonato. Al final, lo de Tomás, una parte estadística es importante, reconocer que a lo largo de la preparación convirtió 7 goles y es de destacar con su disciplina y entrega. Pero no solamente las variables de la convocatoria pasan por eso, si vamos a la estadística hay otras que pueden reflejar otros argumentos por los cuales tomamos decisiones”, dijo Cárdenas aclarando que en el radar tenían cerca de 200 futbolistas juveniles.

Además de esto, también ante lo medios de comunicación hubo el concepto de otra voz sobre el tema. La de la figura en el ataque, Jhon Jáder Durán, quien con su respuesta echó ‘leña al fuego’ al hablar de merecimientos y que esa decisión, no hacía parte de sus obligaciones: “Trabajamos todos. Cada quien se merece lo que hace y eso es decisión del técnico. Eso no me incumbe a mí”.

También, el directivo Álvaro González Alzate de la Federación Colombiana de Fútbol le salió al corte de la situación en donde un supuesto veto, lo salpicó a él: “Ni siquiera conozco al tal Zuleta, Y además como está dicho. Nunca me entrometo ni coadyuvo intromisiones directivas en las decisiones técnicas de todos y cada uno de nuestros seleccionadores nacionales en ninguna categoría o modalidad. Emplazo públicamente a cualquier miembro de un cuerpo técnico de la Federación, activo o pasado, que denuncie lo contrario a esta afirmación mía. Incluso a aquellos ex directores técnicos que falsamente se han mostrado como mis opositores respecto a algunos conceptos y directrices en mi función como miembro del Comité ejecutivo de la Federación”.

González Alzate oficia en la FCF como presidente de la Difutbol y miembro del comité ejecutivo - Foto: Captura Win Sports

“No lo sé, porque no me gusta entrometerme en su trabajo. Acabo de preguntarle a mi hijo Álvaro Andrés sobre ese tema y me responde que ‘nada tiene que ver en su academia con el jugador Zuleta’. Igual esa información la pueden verificar con la nómina que la Academia de mi hijo tiene registrada en la Liga de Fútbol de Caldas”, dijo a Red+ Noticias.

“Tal como siempre lo expreso públicamente, a las críticas constructivas la analizó y muchas veces me enseñan para corregir y mejorar, pero a las destructivas y a la ‘basura’ como estas, simplemente las ignoro totalmente. No afectan ni un ápice de mi conciencia ni de mi tranquilidad”, finalizó.