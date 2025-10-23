A pocas horas del inicio de la Serie Mundial 2025, era una incógnita quién sería el elegido por el mánager de Toronto Blue Jays, John Schneider, para abrir el primer juego del Clásico de Otoño.

Días atrás, su rival, Los Angeles Dodgers, ya había confirmado que Blake Snell sería ese designado para el importante partido.

Finalmente, Azulejos informó que el novato Trey Yesavage se convertirá el viernes 24 de octubre en el segundo lanzador más joven en la historia en abrir un juego inaugural de la Serie Mundial, cuando se enfrente al astro japonés Shohei Ohtani, de Dodgers.

Yesavage, de 22 años, fue nombrado este jueves para abrir el primer juego en la serie, en la cual Toronto buscará dar la pelea ante los vigentes campeones de las Grandes Ligas.

El potente diestro será el lanzador más joven en abrir un juego desde Ralph Branca, quien lo consiguió en la Serie Mundial de 1947 a los 21 años y 267 días.

La elección de Yesavage para abrir es la cereza del pastel para el novato, quien comenzó la temporada 2025 jugando en las ligas menores para Dunedin, filial del equipo canadiense, en la quinta división del béisbol norteamericano.

Your #WorldSeries Game 1 starter for the Toronto Blue Jays ...



Trey Yesavage 😤 pic.twitter.com/HJOri78H5z — MLB (@MLB) October 23, 2025

Tras solo tres aperturas en la temporada regular, Yesavage ha brillado en la postemporada, en la que ponchó a 11 bateadores en la victoria por 13 a 7 sobre New York Yankees y ganó un decisivo sexto juego contra Seattle Mariners en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El viernes tendrá la prueba más dura hasta ahora de su joven carrera, puesto que se enfrentará a una alineación de bateo de Dodgers, liderada por Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

Yesavage admitió el jueves que aún no podía creer la evolución de su temporada: “Me despierto cada mañana y le doy gracias a Dios por estar aquí en esta situación (…) Es algo que nunca hubiera soñado, pero aquí estoy ahora y lo acepto plenamente”.

Al preguntársele sobre su rival, Ohtani, Yesavage respondió que “es un jugador especial”: “Puede causar daño en ambos lados de la cancha. Pero eso no quita el hecho de que nosotros también estamos en esta situación por una razón”.

ALCS MVP vs. NLCS MVP!



Who are you picking? 😳



(MLB x @SageUSAmerica) pic.twitter.com/bSsYqquuIZ — MLB (@MLB) October 23, 2025

La aventura de Yesavage hacia la Serie Mundial se dio en medio de una temporada nómada en las ligas menores. Su paso por Dunedin fue precedido por etapas con Vancouver Canadians, New Hampshire Fisher Cats y Buffalo Bisons.

“Deberías ver mi camioneta ahora mismo. Parece una casa rodante”, bromeó Yesavage el jueves. “Muchas paradas. Ahora cambio de habitación de hotel cada vez que salimos y volvemos. Así que he tenido que consolidar y solo llevar lo necesario en mi maleta”, concluyó.

El primer juego de la Serie Mundial es el viernes 24 de octubre, en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Yesavage saldrá a ponchar a las 19:00 (hora Colombia) y enfrentará seguramente a Shohei Ohtani, quien viene de realizar una de las mejores actuaciones jamás vistas en los 120 años de historia de las Grandes Ligas.