Tulio Gómez despejó las dudas sobre el futuro de Brayan Vera en América de Cali

América de Cali cerró la segunda fecha de la Liga BetPlay con una contundente victoria 4 a 0 ante Unión Magdalena en el estadio olímpico Pascual Guerrero. Partido en el que los diablos rojos mostraron un excelente fútbol que dejó ilusionados a los hinchas americanos, que desde ya sueñan con ganar la estrella 16 en 2023.

Pero a pesar de la felicidad que dejó en la hinchada la primera victoria de América en la temporada, hay un tema que genera mucha preocupación en el entorno escarlata. Luego de que Brayan Vera no viajara a Ibagué, para jugar la primera fecha ante Deportes Tolima, se comenzó a hablar que el jugador tendría ofertas del fútbol internacional y se iría del equipo.

Y es que la preocupación es grande, porque, aunque los refuerzos de América en la parte ofensiva prometen mucho y dieron un adelanto de su fútbol este martes en el Pascual, los hinchas les reclaman a los directivos que la parte defensiva se ve frágil y que no hay un lateral izquierdo suplente de Brayan Vera. Por lo que si se va el jugador, el panorama empeoraría.

Brayan Vera ya tiene experiencia en el fútbol europeo. - Foto: LightRocket via Getty Images

Para despejar estas dudas, este miércoles 1.° de febrero Tulio Gómez, máximo accionista del club escarlata, se refirió al tema en el programa Saque largo de Win Sports, en el cual aceptó que sí hay ofertas de algunos equipos del exterior que están interesados en el jugador antioqueño.

Pero Tulio Gómez también afirmó que no tiene intereses en desarmar el equipo, pero en caso de que llegue una buena oferta al América por el lateral izquierdo, lo venderán y buscarán un reemplazo para aprovechar el momento del jugador y recibir una inyección económica.

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali. - Foto: Instagram: @tulioagomezg

“Hay varios equipos detrás de Vera. Si nos dan un dinero que nos sobre, que traigamos el reemplazo y nos quede plata para el club, lo hacemos. Si no, no. Pero la idea no es desarmar el equipo que tenemos”, afirmó el máximo accionista de uno de los equipos más importantes del país.

Debido a la inconformidad que tienen los hinchas americanos en la parte defensiva, en las últimas horas ha comenzado a sonar el nombre de Edwin Velasco, jugador que ya fue campeón en América y que actualmente se encuentra en Junior de Barranquilla. Por lo que periodistas como Julián Capera han asegurado que el equipo rojo está a un paso de contratarlo. Sin aclarar si llegaría como un refuerzo más o como reemplazo de Brayan Vera.

Tulio Gómez se refirió a este tema también: “Estamos pendientes, no hay nada definido. Pero de pronto, es posible, claro. Con Edwin, con Velasco, nos fue bien. La verdad que con nosotros tuvo una buena temporada”, demostrando que en América ven con buenos ojos el regreso del lateral.

América derrotó 4 a 0 a Unión Magdalena. - Foto: Dimayor

Por el momento se sabe que América de Cali ha rechazado dos ofertas por Brayan Vera, pero habrá que esperar qué sucede con las próximas que lleguen. Mientras tanto, el jugador seguirá trabajando con el resto del plantel. El tema Velasco, por otra parte, se definirá en las próximas horas, en las que los directivos rojos y el jugador definan si se concreta o no su regreso a los diablos rojos.

América jugará el próximo sábado 4 de febrero el partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay en el estadio Libertad de Pasto, cuando visite al siempre difícil Deportivo Pasto, en una cancha que suele complicar el equipo americano, pero que, con lo mostrado ante Unión Magdalena, se espera que los rojos puedan ir por los tres puntos a la capital nariñense.