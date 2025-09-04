Suscribirse

Un juego de playoffs: así fue el enfrentamiento de Phillies y Cerveceros

Los abridores se robaron el espectáculo en el American Family Field.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

5 de septiembre de 2025, 12:42 a. m.
MILWAUKEE, WISCONSIN - SEPTEMBER 04: Harrison Bader #2 of the Philadelphia Phillies celebrates his double against the Milwaukee Brewers in the seventh inning at American Family Field on September 04, 2025 in Milwaukee, Wisconsin. (Photo by Patrick McDermott/Getty Images)
Philadelphia Phillies sorprendió en Milwaukee. | Foto: Getty Images

Milwaukee Brewers y Philadelphia Phillies han protagonizado una serie bastante interesante, en la que el tercer juego decidiría quién se quedaría con la victoria.

El primer encuentro fue una victoria para Phillies, mientras que el segundo fue la revancha para Cerveceros, así que el último enfrentamiento, que tuvo lugar en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, era de vital importancia para los líderes de las Divisiones Este y Central de la Liga Nacional.

Contexto: Paliza en Michigan: Mets y Tigres en una noche de jonrones, con un cierre de infarto en la MLB

Los grandes ganadores, al menos hasta la quinta entrada, fueron los abridores. Por parte de Cerveceros, Freddy Peralta protagonizó cinco entradas en las que permitió solamente dos hits, concedió tres bases por bolas y ponchó a ocho jugadores. Se marchó en la sexta entrada con una efectividad de 2.50, un buen rendimiento para el lanzador de República Dominicana.

En la parte alta de la séptima entrada, Tobias Myers entró a reemplazar a Aaron Ashby, quien había sido el pitcher en lugar de Peralta. Hasta ese momento el marcador dictaba 0 a 0, pero Myers no pudo igualar lo realizado por sus dos colegas. Permitió un triple de Alec Bohm y posteriormente un sencillo de Trea Turner con el que Bohm consiguió la primera anotación para Phillies.

Fue una actuación bastante pobre de Myers, quien no vio mucha más acción en el juego y fue rápidamente reemplazado en esa misma entrada por Rob Zastryzny.

En cuanto a la visita, el relevista designado fue David Robertson, quien reemplazó a Ranger Suárez, el cual le entregó el marcador uno a cero a favor. Suárez, por su parte, tuvo un muy buen desempeño, permitiendo solo seis hits, concediendo dos bases por bolas y ponchando a cuatro bateadores, dejando un rendimiento de 2.89.

Contexto: Este es el camino que deben seguir los Yankees para ser campeones de División: ¿les alcanzará?

El partido seguía muy cerrado, y no fue sino hasta la parte alta de la novena que los visitantes lograron ampliar su ventaja. Gracias a un doble de Bryson Stott, Harrison Bader corrió desde tercera hasta el plato para poner el marcador 2 a 0 para Phillies.

Ese fue el resultado definitivo, puesto que Cerveceros no pudo contrarrestar el excelente desempeño defensivo de los de Filadelfia. Con esta victoria, Phillies no solo ganó el partido, sino también la serie.

Contexto: Remontada de locura: Astros y Yankees se enfrentaron en medio de jonrones, expulsiones y errores de pesadilla

Este resultado no mueve mucho las posiciones de sus respectivas divisiones, teniendo en cuenta que ambos equipos tienen una diferencia sólida y son líderes de sus conferencias, pero sí dejó ver cómo podría ser un encuentro de cara a la postemporada.

El próximo partido de Cerveceros será frente a Pittsburgh Pirates, el viernes 5 de septiembre en el PNC Park de Pensilvania, Estados Unidos. Mientras que Phillies, ese mismo día, jugará contra Miami Marlins en el Estadio de los Marlins.

