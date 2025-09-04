Un juego de playoffs: así fue el enfrentamiento de Phillies y Cerveceros

Milwaukee Brewers y Philadelphia Phillies han protagonizado una serie bastante interesante, en la que el tercer juego decidiría quién se quedaría con la victoria.

El primer encuentro fue una victoria para Phillies, mientras que el segundo fue la revancha para Cerveceros, así que el último enfrentamiento, que tuvo lugar en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, era de vital importancia para los líderes de las Divisiones Este y Central de la Liga Nacional.

Los grandes ganadores, al menos hasta la quinta entrada, fueron los abridores. Por parte de Cerveceros, Freddy Peralta protagonizó cinco entradas en las que permitió solamente dos hits, concedió tres bases por bolas y ponchó a ocho jugadores. Se marchó en la sexta entrada con una efectividad de 2.50, un buen rendimiento para el lanzador de República Dominicana.

En la parte alta de la séptima entrada, Tobias Myers entró a reemplazar a Aaron Ashby, quien había sido el pitcher en lugar de Peralta. Hasta ese momento el marcador dictaba 0 a 0, pero Myers no pudo igualar lo realizado por sus dos colegas. Permitió un triple de Alec Bohm y posteriormente un sencillo de Trea Turner con el que Bohm consiguió la primera anotación para Phillies.

Ranger Suárez is 3-0 with a 1.09 ERA (3 ER / 24.2 IP) over his last 4 starts!



His season ERA: 2.89 pic.twitter.com/rHCRfeyOt2 — MLB Stats (@MLBStats) September 4, 2025

Fue una actuación bastante pobre de Myers, quien no vio mucha más acción en el juego y fue rápidamente reemplazado en esa misma entrada por Rob Zastryzny.

En cuanto a la visita, el relevista designado fue David Robertson, quien reemplazó a Ranger Suárez, el cual le entregó el marcador uno a cero a favor. Suárez, por su parte, tuvo un muy buen desempeño, permitiendo solo seis hits, concediendo dos bases por bolas y ponchando a cuatro bateadores, dejando un rendimiento de 2.89.

El partido seguía muy cerrado, y no fue sino hasta la parte alta de la novena que los visitantes lograron ampliar su ventaja. Gracias a un doble de Bryson Stott, Harrison Bader corrió desde tercera hasta el plato para poner el marcador 2 a 0 para Phillies.

Ese fue el resultado definitivo, puesto que Cerveceros no pudo contrarrestar el excelente desempeño defensivo de los de Filadelfia. Con esta victoria, Phillies no solo ganó el partido, sino también la serie.

Este resultado no mueve mucho las posiciones de sus respectivas divisiones, teniendo en cuenta que ambos equipos tienen una diferencia sólida y son líderes de sus conferencias, pero sí dejó ver cómo podría ser un encuentro de cara a la postemporada.