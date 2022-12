Van Gaal sentenció a Argentina en el mundial Qatar 2022 y quiere sacarse la espinita de Brasil 2014

Países Bajos frente a Argentina es uno de los duelos que más veces se ha repetido en la historia de los mundiales; el primero de los cinco cruces que se han dado se vivió en 1974 cuando la ‘Naranja Mecánica’, liderada por Johan Cruyff, goleó a la albiceleste 4-0.

De allí en adelante se tuvieron que ver la cara en cuatro oportunidades más, entre ellas la final del mundo en tierra gaucha y en la que los argentinos consiguieron su primera Copa del Mundo gracias a un doblete de Mario Kempes en tiempo extra.

Este historial también incluye un duelo por cuartos de final en Francia 1998 con saldo a favor para Países Bajos; un enfrentamiento en fase de grupos en Alemania 2006 que terminó en empate; y el más reciente, en Brasil 2014, que terminó por darle el paso a la final a la albiceleste.

Ahora, el destino vuelve a enfrentarlos en instancias definitivas y el técnico europeo Louis Van Gaal es consciente de que su rival es un viejo conocido en estos torneos, por lo que tiene sed de revancha, luego de lo ocurrido la última vez que se cruzaron en tierra brasilera.

“Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”, señaló el técnico neerlandés.

Van Gaal, que dirige por tercera vez a los holandeses en una Copa del Mundo, acumula un invicto de 19 partidos sin conocer la derrota, marca que espera aumentar con una victoria sobre los suramericanos, que en Qatar 2022 ya perdieron contra Arabia Saudita.

“Dije que podemos serlo [campeones], no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos, no podemos decir que hayamos fracasado”, explicó el holandés a los medios de comunicación.

¿Cuánto cuestan las boletas para este duelo?

El control de Bergkamp, los “papelitos” de Buenos Aires, el contraste entre el naranja y el azul cielo sobre el césped: la historia del Mundial ha ofrecido partidos legendarios entre Argentina y Países Bajos, uno de los duelos estelares de cuartos de final de Catar-2022, el viernes 9 de diciembre.

Con esta sexta edición, el choque entre la Albiceleste y la Oranje se convierte en el tercer emparejamiento más repetido en los Mundiales, por detrás del Brasil-Suecia y del Argentina-Alemania o RFA (siete ocasiones).

Los alemanes, antes, durante y después de la partición Este-Oeste, también se enfrentaron en seis ocasiones a Yugoslavia (y una vez a Serbia).

Teniendo en cuenta que nadie se quiere perder ese partido entre las selecciones de Argentina y Holanda, algunos medios deportivos en el mundo aseguran que la reventa de boletería para ese encuentro está disparada.

Según Mundo Deportivo, la compraventa de entradas está controlada por mafias asiáticas en Oriente Medio y que ya se pagan sumas cercanas incluso a los 7.500 euros por una sola entrada, cuando su precio normal es de alrededor de 4.500 euros.

Cambio de uniforme

Para los amantes de las cábalas, la Fifa acaba derrumbó una que favorecía a los argentinos, y es que no podrán usar la misma combinación de uniforme que en ese choque.

De acuerdo con lo publicado por el portal oficial del organismo internacional, la selección de Países Bajos podrá usar su indumentaria de local, es decir, camiseta naranja, pantaloneta naranja y medias del mismo color, idéntico al que han venido usando desde el debut frente a Senegal hace unos días.

Argentina, por el contrario, tendrá cambios sustanciales en la parte inferior. Después de haber usado pantaloneta negra en 3 de los 4 partidos jugados hasta ahora, Messi y compañía cambiarán al color blanco, tanto en el short como en las medias. En el único partido que no usó su uniforme habitual fue en la tercera salida ante Polonia, cuando salió con la segunda camiseta, de color violeta, y terminó ganando con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.