Video: así fue el duro enfrentamiento entre hinchas colombianos y mexicanos durante partido amistoso en Estados Unidos

La Selección Colombia derrotó 4-0 a su similar México en un encuentro de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputó en la noche del pasado sábado en la ciudad de Arlington, Estados Unidos.

Jhon Lucumí (16′) Luis Díaz (53′), Jefferson Lerma (64′) y Johan Carbonero (87′) anotaron los goles de los dirigidos por Néstor Lorenzo que le propinaron a los mexicanos su peor derrota desde la llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica.

“El resultado fue un poco abultado respecto a lo que fue el partido. No hay esa diferencia”, aseguró el técnico del equipo colombiano. “El plan salió porque tuvimos categoría en la definición”, subrayó.

La dura pelea

En medio del partido, que contó con una gran asistencia de hinchas colombianos y mexicanos, se registró un fuerte pelea entre algunos de los asistentes.

En un video que se difundió en las redes sociales, se aprecia a un hincha con la camiseta de Colombia lanzándose golpes con otras personas. Segundos después, aparece otro sujeto que intenta mediar en medio de la disputa, mientras decenas observan desde sus asientos.

Security breaking up fans at Colombia Mexico soccer game tonight pic.twitter.com/BqeOhpP99x — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 12, 2025

Sobre el incidente, no hubo algún pronunciamiento oficial.

Así fue el partido

Los colombianos, que dominaron desde el arranque, gestaron el 1-0 en un tiro libre desde la derecha. De zurda, Rodríguez mandó un hiriente balón al área chica, donde apareció Lucumí para rematar ante la indecisión del portero Ángel Malagón.

En el comienzo del segundo tiempo, James dio otra muestra de su ingenio y precisión con un toque vertical desde el centro del mediocampo para que Díaz, figura del Bayern de Múnich, definiera el 2-0 con un toque fino.

Jhon Lucumí, autor del primer gol contra México en Texas. | Foto: Getty Images

La jugada del 3-0 surgió en otro tiro libre por el costado izquierdo. El capitán colombiano mandó un centro que la defensa mexicana rechazó, pero Lerma estuvo atento al rebote para ampliar la cuenta con un disparo fulminante.

Cerca del final, Carbonero fue proyectado al frente con un pase profundo de Juan Fernando Quintero y sentenció la contienda con un toque que se coló entre las piernas del cancerbero mexicano.

El gol de la honra se le negó a México al 90 cuando Germán Berterame, atacante argentinomexicano del Monterrey, estrelló un remate al poste.

El martes, en su segundo partido de la actual fecha FIFA, México recibirá a Ecuador en el estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

Colombia, en tanto, se medirá el mismo día con Canadá en Harrison, cerca de Nueva York.

Alineaciones:

México: Ángel Malagón - Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo (amonestado 82) - Erik Lira (Carlos Rodríguez 77), Marcel Ruiz (amonestado 31) (Érick Sánchez 58), Orbelín Pineda (Luis Romo 58) - Diego Lainez (Hirving Lozano 58), Santiago Giménez (Germán Berterame 67), Alexis Vega (Julián Quiñones 67). DT Javier Aguirre.

Colombia: David Ospina - Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo - Jefferson Lerma (Richard Ríos 86), Kevin Castaño (Juan Camilo Portilla 86) - Kevin Serna (Jaminton Campaz 65), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero 69), Luis Díaz (Johan Carbonero 66) - Luis Suárez (amonestado 48) (Rafael Borré 69). DT Néstor Lorenzo.