Video | El gesto grosero de la esposa de Dani Alves en sus redes sociales, ¿iba dirigido al futbolista?

La situación de Dani Alves por cuenta de escándalo por el presunto abuso sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona parece complicarse por cuenta de las últimas revelaciones que ha arrojado la investigación.

De acuerdo con lo que informaron medios españoles como El Periódico de Cataluña, las muestras de semen recogidas en el baño del reservado, en el cuerpo de la denunciante, su ropa interior y un vestido que presentó a las autoridades, coinciden con el ADN de Dani Alves.

Este hallazgo desmiente por completo las versiones anteriores ofrecidas por el futbolista y dejan al descubierto que se consumó el acto sexual hasta el punto de la eyaculación. Lo que deben determinar ahora es el grado de violencia que aplicó Alves y si la relación fue consensuada o, como asegura la víctima, todo se hizo a la fuerza.

El abogado de Dani Alves ha pedido su libertad mientras se determina la fecha del juicio - Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Antes de que salieran a la luz pública estas revelaciones, la esposa de Dani Alves también ha sido protagonista de varios episodios en los que ha manifestado que seguirá acompañando a su pareja en medio de este duro momento que atraviesa el futbolista.

De hecho, la prensa española ha estado al tanto de lo que Joana Sanz publica en sus redes sociales y se encontraron con un video que, en principio, relacionaron con el futbolista; ella salió a aclarar lo sucedido.

Se trata de una historia en la que se le ve bailando la canción Fuera de mercado, del cantante Danny Occean; allí también se le ve siguiendo una coreografía en la que al final hace un gesto con su mano mientras suena la frase “mandar todo a la mierdxx”. Levanta el dedo de la mitad de una de sus manos, lo que en el argot popular se conoce como pistola y que es tomado como una seña grosera.

De inmediato, esta señal fue relacionada con un mensaje directo a Dani Alves; sin embargo, en sus mismas redes, Sanz explicó que nada tenía que ver con su pareja y que no la sacaran de contexto.

El mensaje viral de Joana Sanz, mujer de Dani Alves, en sus momentos más difíciles pic.twitter.com/NbHlolgJFZ — EL MUNDO (@elmundoes) February 9, 2023

Dani Alves completó dos semanas detenido en España. - Foto: Future Publishing via Getty Imag

“El vídeo en el que estoy bailando y cantando y por el que todos se han alarmado por la peineta [pistola] que, por cierto, no sabía que se llamaba así, no va dirigido a nadie ni muchísimo menos. No va con esas intenciones, simplemente estoy siguiendo la letra de una canción que me parece muy energética y que te levanta los ánimos. La música es terapéutica. No hagamos drama de todo esto porque no lo hay. No saquemos las cosas de contexto, que ya sabemos muy bien que a la prensa le encanta”, explicó la esposa de Alves.

“Tengo días mejores y peores. Lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones. Los días en los que estoy divinamente y me siento bien, pues me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte. Y, como he dicho, para mí la música es terapéutica y te levanta los ánimos y te hace bien. Igual que cuando estamos depresivos nos metemos en el bucle de escuchar música depresiva, pues yo no. Yo escucho música que te dé un subidón y creo que me lo merezco, no?”, agregó Sanz en sus redes sociales.

La esposa del futbolista lo ha visitado en su lugar de reclusión. - Foto: Instagram: @joanasanz

Para finalizar, la mujer le envió un mensaje directo a la prensa en el que cuestionó el hecho de que esté siendo asediada luego de que se filtrara la dirección de su residencia.

“Tengo toda la prensa alrededor de mi casa y todo sale a la luz. ¿Qué piensan, que les voy a abrir la puerta, les voy a invitar a café y a contar mi vida? En fin. No estoy en Barcelona”, sentenció la mujer.