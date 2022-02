Video | Gol colombiano en Argentina: Cristian Zapata celebró en San Lorenzo

Aunque el resultado final del compromiso no fue el esperado para Cristian Zapata con su equipo, el experimentado central colombiano dejó una nueva anotación para el registro de los cafeteros en Argentina. El partido que finalizó 3-4 en favor de Defensa y Justicia sobre San Lorenzo, permitió ver la capacidad en ataque del zaguero.

Una jugada producida en el minuto 59, que permitió el cobro por parte de Agustín Martegani, quien con una centro llovido a la cabeza del colombiano el cual fue eficaz para cabecear y entregar la anotación del descuento parcial, en un compromiso en el que el equipo de Almagro corrió con mala fortuna y dejó escapar la posibilidad de sumar tres puntos importantes en casa.

Zapata con esta anotación, suma su segundo gol con la camiseta del Ciclón, desde su llegada en 2021 y representa la primera durante la presente temporada, en donde ha logrado alcanzar la regularidad esperada, donde ya acumula 270 minutos, producto de los tres compromisos en la zaga del equipo argentino, dando muestras que a sus 35 años sigue vigente.

Otras anotaciones colombianas

River Plate consolidó su recuperación y venció de visita a Newell’s Old Boys por 2-0 con un gol del colombiano Juan Fernando Quintero este domingo, en partido de la tercera fecha de la Copa de la Liga argentina de 2022.

No la pasó bien el equipo Millonario en la primera parte, en la que Newell’s jugó con intensidad y le plantó batalla en cada porción del terreno. Pero River cambió en el segundo tiempo y el ingreso del colombiano Quintero fue decisivo. Juanfer abrió la cuenta al aprovechar un grueso error de su compatriota, el arquero Iván Arboleda, que dejó corto un despeje y le sirvió el balón para el derechazo de primera y rasante a los 71 minutos para el 1-0.

“Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, pero estoy feliz porque el equipo ganó, pude ayudar y todos merecimos el triunfo. En el gol, el balón me quedó a mí y pude definir, fue bueno porque nos dio alivio. Yo me voy sintiendo muy bien, estoy volviendo, y me siento contento porque doy todo dentro del campo de juego y el equipo ayuda”, dijo Quintero. Con esta victoria, el conjunto Millonario se sube al segundo puesto de la Zona 1.

Juan Fernando Quintero, puro fútbol 👟✨ pic.twitter.com/Kma1TWkjyn — River Plate (@RiverPlate) February 21, 2022

Por su parte, Boca Juniors debió esforzarse mucho para doblegar por 2-1 a un Rosario Central voluntarioso y entusiasta que hasta podría haber conseguido un mejor resultado en la cancha de Vélez, donde Boca ejerció la localía mientras continúan los trabajos de reparación del campo de juego de La Bombonera.

El cotejo empezó a cambiar de manos en el amanecer del segundo tiempo, a los 50 minutos, cuando el zaguero Carlos Izquierdoz anotó el 1-0 para Boca con un cabezazo potente al primer palo.

El Xeneize pareció sellar el resultado con el segundo gol, que el colombiano Frank Fabra (80) anotó luego de una excelente jugada individual y una combinación con Aaron Molinas. Sin embargo, tal como le pasó en los otros partidos del campeonato, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia no supo mantener el cero en su arco y el mexicano Luca Martínez Dupuy (86) descontó con un cabezazo que agregó tensión a los últimos minutos de un duelo caliente y áspero, con muchos amonestados y acciones discutidas.

Pfff, locura de gol de Frank Fabra que anota su primer tanto en 2022. pic.twitter.com/GmAhKsdNz6 — Colombia Analytics (@Colanalytics) February 21, 2022

Estos son los resultados de la tercera fecha de la Copa de la Liga:

- Sábado:

Arsenal 2-1 Huracán

Estudiantes 2-1 Lanús

Vélez 0-0 Independiente

- Domingo:

Platense 2-0 Sarmiento

Boca 2-1 Rosario Central

Newell’s Old Boys 0-2 River

- Lunes:

Barracas Central 0-2 Tigre

Godoy Cruz 0-2 Aldosivi

Banfield 4-0 Gimnasia y Esgrima

San Lorenzo 3-4 Defensa y Justicia

- Martes:

Patronato-Talleres

Unión-Atlético Tucumán

Racing-Argentinos Juniors

Central Córdoba-Colón