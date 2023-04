Video | James Rodríguez seduce al Botafogo; esto hizo durante un entrenamiento en Madrid

- Foto: Everton FC via Getty Images

El futuro deportivo de James Rodríguez continúa suscitando incertidumbre. Hasta hace un mes, Olympiacos buscaba negociar su renovación, pero una pelea con su entrenador al parecer le costó su continuidad.

Ahora, Botafogo, uno de los grandes equipos del balompié sudamericano, pone sus ojos en él, pero algunas exigencias hacen que las negociaciones no anden con la celeridad que algunos desean.

Lo cierto, más allá de dónde juegue, es que el futbolista de 31 años de edad está concentrado en entrenar y mantener la mejor condición física, con la intención de que cuando un equipo fiche por él, no tenga que pensar desde cero. Valga recordar que cuando fichó por Al-Rayyan, pasaron semanas para que debutara por no estar a tope y, al parecer, no quiere repetir la historia.

La tarde de este 29 de abril, el ‘10′ de la Selección Colombia subió un par de historias en su cuenta en Instagram donde se le ve realizando un entrenamiento personalizado en Boadilla del Monte, Madrid.

James Rodríguez no logró deslumbrar en los tres últimos clubes en los que estuvo. - Foto: NurPhoto via Getty Images

En los clips subidos por James Rodríguez, de los que hicieron eco algunas cuentas de fanáticos, se le ve recibiendo centros en el borde del área chica, recepcionando la esférica y luego pateando con su prodigiosa pierna zurda.

Lo mejor de las grabaciones es que dejaron en evidencia la puntería y capacidad goleadora del cucuteño, dado que en cada uno de los disparos mandó a guardar la esférica al fondo de la red. El guardameta solo estuvo cerca de atajar en una ocasión, pero no pudo, debido a la potencia del tiro.

James Rodríguez entrenando en Boadilla del Monte, España.

Afinando la punteria. @jamesdrodriguez pic.twitter.com/vUiFIu3pvn — James Rodríguez Col (@drodriguezzfans) April 29, 2023

Valga recordar que James Rodríguez completó casi una temporada con Olympiacos, club al que arribó como un héroe pero en el que se fue desvaneciendo por cuenta de sus lesiones y, en la última semana, por el presunto inconveniente con el DT interino y director deportivo del club, José Anigo. En su estancia en Grecia anotó cinco goles y brindó seis asistencias.

Las exigencias de James para llegar a Botafogo

Hay una serie de exigencias que el Botafogo debe cumplir si quiere entablar diálogo directo con James, dado que hasta ahora, todo se ha hecho a través del empresario Marcos Leite, intermediario que en el pasado llevó a cabo las negociaciones entre Botafogo y dos jugadores de reconocimiento mundial, como el japonés Keisuke Honda y el marfileño Yaya Touré.

Según lo que reportan desde Brasil, no está 100 % descartado que James rechace una segunda oferta del albinegro. Sin embargo, debe cumplir con todas las exigencias que ha hecho llegar Gestafute, su empresa de representación.

James Rodríguez se despidió el 13 de abril del Olympiacos. - Foto: @Super_League_GR

José Tomás Fernández, corresponsal en Brasil del diario as, aseguró en una transmisión en vivo que Textor ve al colombiano como una posibilidad de “dar un bombazo” en el mercado de fichajes, buscando generar ruido en el continente y quitarle algo del protagonismo que tienen Fluminense y Flamengo en Rio de Janeiro.

“James está pidiendo un poco más”, dijo Fernández. “Él está pidiendo que sea Botafogo más generoso en otro tipo de bonos, eso es lo que se está hablando con James Rodríguez”, agregó.

Más allá del sueldo, que ya se lo había rebajado en su paso por Grecia, al volante creativo le gustarían más recompensas por minutos jugados, asistencias, goles, entre otros aspectos. “James Rodríguez no es que haya rechazado la primera oferta, sino que les solicitó que fuera más completa con ciertas condiciones”, contó el periodista chileno sobre el colombiano.

James Rodríguez pone como prioridad seguir siendo llamado por la Selección Colombia, de ahí que ficharía por el equipo que le garantice continuidad. - Foto: FIFA via Getty Images

Fernández finalizó exponiendo que el aspecto familiar también es un factor fundamental para la decisión. “James quiere un proyecto que le asegure minutos donde se siente cómodo, que es como volante creativo. Además, vive en Europa, lo que implica que en vacaciones va a viajar hacia allá. En Europa y ahora en Sudamérica ya se hacen contratos en los que se añaden cosas como alojamiento o pasajes”, completó.