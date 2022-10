Video: Jorge Luis Pinto “calentó” el clásico con América del próximo domingo

El próximo domingo 9 de octubre se disputará un nuevo clásico del Valle del Cauca, cuando el Deportivo Cali reciba en su estadio en Palmaseca al América de Cali. Es un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay, que servirá como debut de Jorge Luis Pinto como entrenador del cuadro azucarero.

Aunque el Deportivo Cali está eliminado del campeonato colombiano, Pinto sabe que un clásico es un partido aparte en el que no importa cómo se llega. Por eso, este viernes 7 de octubre, en medio de una declaración a la prensa, tiró una “indirecta” para el equipo rojo con la que calentó el clásico del próximo domingo.

El entrenador concedió una entrevista para Zona Libre de Humo en la que se le preguntó principalmente por su experiencia en los clásicos regionales, también conocidos como derbis, que le ha tocado disputar. Esto, teniendo presente que el santandereano fue entrenador de Santa Fe, Millonarios y Cúcuta, en Colombia, pero también fue técnico en Perú y en Costa Rica.

Pinto afirmó que le encanta jugar estos partidos y que normalmente le ha ido bien en los clásicos, excepto cuando estuvo en el Deportivo Cali y aprovechó para tirar una indirecta para el América, que calienta la previa del clásico a tan solo dos días de disputarse el partido.

“Los clásicos me encantan, los he jugado en todas partes del mundo. De pronto en el Cali, cuando estuve, eran unas marcadas diferencias, que no me pregunte por qué, pero el mundo lo sabe”, dijo Jorge Luis Pinto. Así hizo referencia al año 1990, cuando fue técnico de los verdiblancos y no consiguió muchas victorias contra América, que en ese momento tenía como presidente al narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, lo que permitía que los rojos contaran con una nómina conformada por los mejores futbolistas del continente.

#ZonaLibreDeHumo "Los clásicos me encantan, los he jugado en todos las partes del mundo, de pronto en @AsoDeporCali cuando estuve habia marcadas diferencias, no me pregunten porque el mundo lo sabe..." @JorgeLPintoA pic.twitter.com/ZeKhTqC5zA — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) October 7, 2022

El comentario, como era de esperarse, les molestó a los hinchas escarlatas y fue celebrado por los aficionados del Cali. Sin embargo, esta no es la primera vez que Pinto hace este tipo de indirectas hacia el América, ya que hace algunos años, cuando fue entrenador de Millonarios, tuvo algunos enfrentamientos verbales con el equipo rojo y sus hinchas.

En ese momento, luego de una victoria de Millonarios en el estadio Pascual Guerrero, Pinto, en tono retador, dijo: “ya no está Miguelito”, haciendo referencia a que como América ya no tenía como directivos a los Rodríguez Orejuela había perdido ante el cuadro azul.

Pero al santandereano se le vinieron estas palabras en contra, ya que solo unas semanas después, en el último partido de cuadrangulares finales, su Millonarios, que había hecho 50 puntos y solo necesitaba derrotar a un América eliminado para clasificar a la final de la Liga, perdió 2 a 1 ante los rojos. Entonces, quedó sin posibilidades de disputar el título del fútbol colombiano, pese a ser el favorito de todos.

Los hinchas de América le “echaron en cara” la eliminación con una bandera días después que decía: “Pinto, saludes de los Rodríguez”, en un partido amistoso de pretemporada entre Millonarios y América disputado en Estados Unidos.

Esto demuestra que el partido contra América no es un partido más para Jorge Luis Pinto y siempre se lo ha vivido de manera especial. Y así lo confirmó en la entrevista de este viernes: “Cuando vi que el primer partido que iba a dirigir era contra América, me gustó mucho más. Porque esos son los partidos bravos, lindos, donde los jugadores se compenetran y dan todo”, afirmó Pinto.

El clásico del domingo se jugará en el estadio del Cali; sin embargo, el equipo local no contará con sus hinchas, ya que el juego se disputará a puerta cerrada debido a la sanción que le aplicó la Dimayor al cuadro azucarero luego de la invasión de sus hinchas en el estadio Doce de Octubre de Tuluá.