Video | Jugador de Nacional con lío disciplinario antes de la final de liga ante Millonarios

Todo el fútbol colombiano está expectante de lo que será este miércoles, 21 de junio, la primera final de la Liga Betplay 2023-I entre Atlético Nacional y Millonarios. Ambas escuadras históricos del rentado nacional, llegan por primera vez a definir una estrella que quedará para la historia de cada club en caso de conseguirla.

En la previa del juego muchas son las situaciones que han hecho ‘calentar’ la final, sin embargo, hubo una durante las últimas horas con un jugador de los verdes como protagonista que generó cierto malestar a la interna del grupo y se desconoce hasta el momento, pero puede existir la posibilidad de que salga sancionado.

El implicado es el volante Nelson Deossa, quien oscila entre ser titular y suplente, pero que fue tenido en cuenta para el primer partido por el título. No obstante, la razón para fichársele antes del duelo es que se le vio trasnochando en un espacio inapropiado; el jugador estuvo en una conversación de varias personas a través de Twitter donde habló de un tema ajeno a lo deportivo.

Nelson Deossa hace parte de la nómina de Nacional para la gran final de liga colombiana. - Foto: @nacionaloficial

En la grabación que se hizo viral, se hablaba de una mujer que al parecer tenía novio y que se le había visto estar con el volante durante días atrás. Deossa intentando ser gracioso con quienes estaban en el espacio como oyentes, dijo: “Obvio, pero cuál novio, ¿él o yo?”, haciendo que las risas por una posible infidelidad de la muchacha con el jugador fuera tema de conversación.

“No, no. Yo qué me voy a poner a celebrar si no tengo novia. Celebro con mi familia”, afirmó tratando de bajar la fuerza de lo dicho anteriormente. Sin embargo, para terminar el audio que se sacó en redes sociales el jugador de Nacional termina diciendo:”lo bueno es que ese mar… ya no se está tomando las cosas en serio”.

Si bien la grabación es un hecho inapropiado por parte de un jugador profesional, lo que más llama la atención es que pudo haber ido en contra de la disciplina del club al haber hablado previo a un juego como la gran final ante Millonarios. Cabe resaltar que para la rueda de prensa previa, solo salieron a dar declaraciones el entrenador Paulo Autuori y el jugador, Sebastián Gómez.

Paulo Autuori, técnico de Nacional en la rueda de prensa previa a la final. - Foto: DIMAYOR

Entre las palabras más importantes de estos dos, cabe resaltar el objetivo que se trazó el brasileño con su equipo para los dos importantes duelos: “Hay que ser un equipo equilibrado en los dos partidos. Solo algo atípico puede pasar para ambos lados, pero se requiere de equilibro, razón, emoción, eficiencia y eficacia”.

“Nosotros vamos a trabajar más para ser más afortunados de lograr la conquista en un camino corto de seis meses y añadirla a la Superliga, a la clasificación anticipada a la siguiente fase de la Libertadores así como a la incorporación de jugadores jóvenes a la plantilla. Ojalá todos puedan desarrollar un buen partido, que valoren nuestro trabajo”, sumó.

Autuori exaltó el partido como uno de los más importantes del continente: “Se presentan dos gigantes de Suramérica y se está en la lucha de coronar procesos distintos. Y el que tiene que ganar es el fútbol colombiano, dentro y fuera de la cancha. En los días actuales necesitamos bajar de alguna manera la violencia que se está presentando y el fútbol como deporte puede ser un actor para ello”.

Nacional y Millonarios definen por primera vez un título de liga colombiana en la historia. - Foto: Dimayor

Finalmente, Gómez llamó al respeto y buen comportamiento: “Necesitamos que todo el mundo logre entender de que este deporte es un espectáculo y que no se puede generar violencia independiente de quién sé es hincha o de lo que se presente en la cancha, porque dentro de ella seguimos siendo gente de fútbol, colegas. Lo fundamental es que las personas se comporten y demos un buen ejemplo como país”.