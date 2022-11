Video | Padre de familia se “recalentó” e insultó a maestra que programó entrega de diplomas a la misma hora de Argentina vs. México en Qatar 2022

La pasión por el fútbol está al rojo vivo entre los diferentes aficionados que siguen a sus selecciones en el Mundial Qatar 2022, tanto así, que en redes sociales se conocen algunos episodios que dejan en evidencia lo que algunos hinchas son capaces de hacer, o no hacer, con tal de ver el partido del equipo de sus amores.

Este es precisamente el caso de un padre de familia en Argentina, quien no dejó de ocultar su molestia por la citación que le hicieron en el colegio de su hija para recibir diploma de graduación, justo en el mismo horario en el que la selección de Lionel Messi se enfrenta a México por la segunda fecha del Grupo C en la Copa del Mundo.

En el audio, publicado en Twitter, se escucha al hincha totalmente fuera de casillas, al punto de insultar a la maestra que programó la reunión y asegurando que es claro que a ella no le gusta el fútbol; incluso, asegura que hablará con otros padres de familia para que se cambie la reunión.

“Te amo hasta el infinito y más allá. Me pedís un riñón y te lo doy. Lo que vos me pidas, pero no me pidas esto. Te lo pido por favor. Te amo con todo. Voy a la gala, fui a lo otro, voy acá. No me hinches las pelot... yo no fui ni a buscar mi diploma de universidad, pregúntale al abuelo. Me chupa un hue... el papel. Me parece una pelotudez”, dice el padre de familia e hincha de la selección Argentina.

“Soy el único papá al que le gusta el fútbol”, pregunta el aficionado, bastante molesto.

El audio, que es una nota de voz enviada por WhatsApp, está acompañada por varios textos en los que el hombre le propone a su hija hacer una carta firmada por otros padres de familia para lograr cambiar la fecha de la graduación.

La estudiante le trata de explicar que el evento había sido programado hace bastante tiempo y que solo tres padres de familia se quejaron; además, le advierte que no hay nada que hacer y que debe asistir a la entrega del diploma.

Habrá que esperar a que Argentina y México jueguen para saber que hizo el padre de familia y si finalmente acompañó a su hija o prefirió quedarse en casa viendo el partido entre los combinados latinoamericanos.

🇦🇷 El padre tiene entrega de diplomas de la hija, pero coincide con Argentina-México. La conversación no tiene desperdicio. Fúlbo. pic.twitter.com/egR6FPNYeB — FÚTBOL ARGENTINO 🇦🇷 (@TodaLaPrimeraA) November 25, 2022

Predicciones para la selección de Lionel Messi

En Argentina se tomaron el trabajo de crear una herramienta en el Instituto de Cálculo del Centro de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, en el cual analizaron las probabilidades cruzando los datos estadísticos de las selecciones participantes en el Mundial, para poder sacar un pronóstico acertado de las selecciones que clasificarán a octavos de final de Qatar 2022 y poder analizar quién tiene más probabilidad de ser campeón.y

Y aunque en Argentina hay mucha preocupación por la sorpresiva caída ante una de las selecciones más débiles del Mundial como lo es Arabia Saudita, el cálculo matemático afirma que no hay de que preocuparse, ya que la selección de ese día país cuenta con un 65,99 % de probabilidades de clasificarse a la siguiente ronda. El porcentaje más alto de su grupo, por lo que la Albiceleste, bajo este pronóstico, estaría en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El estudio afirmó que Arabia Saudita es la segunda selección del grupo que más probabilidades tiene de avanzar con un 60 %, mientras que México y Polonia cuentan con un 37 % y 36 %, respectivamente. Sin embargo, una derrota de Argentina acabaría todo este cálculo, ya que la selección sudamericana quedaría automáticamente eliminada.