Video | Pura malicia indígena: Ryan Castro se fue de ‘vivo’ en el Mundial Qatar 2022 y un vendedor de helados le salió un paso adelante

Muchas celebridades del mundo de la música, la moda y la televisión han hecho presencia en el Mundial Qatar 2022 para apoyar a sus selecciones o simplemente para disfrutar de la fiesta del fútbol.

Tal es el caso del cantante colombiano de música urbana, Ryan Castro, quien decidió viajar a tierra árabe para conocer más de cerca la cultura catarí y al mismo tiempo disfrutar de uno que otro partido.

Como es costumbre, los famosos registran todo en sus redes sociales, y el artista paisa no fue la excepción; allí publicó un divertido video en el que fue víctima de los populares vendedores de helados de Qatar que le toman del pelo a quienes compran sus productos.

La habilidad para prepararlos y para engañar a sus clientes es única y el cantante colombiano cayó en la popular broma; con lo que no contaba el vendedor es que Castro también le tenía algo preparado a la hora de pagar.

El cantante intentó entregarle los billetes para pagar; sin embargo, cuando el comerciante los iba a recibir, Castro se los quitó de la mano, imitando lo que minutos antes el heladero había hecho con él.

En el video se ve el buen humor del artista y del vendedor, algo que también fue percibido por sus seguidores en TikTok, red social donde compartió sus aventuras en tierra árabe.

Allí recibió miles de reproducciones y comentarios en los que resaltaban su buena onda y su particular estilo, el mismo que le ha permitido destacarse en los escenarios y en los lugares que visita.

La Liendra estuvo en Qatar e incomodó a más de uno con sus videos

Otra de las celebridades colombianas que estuvo presente en Qatar para disfrutar del Mundial fue el generador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, quien recorrió las calles de Doha para empaparse un poco más sobre su cultura.

Precisamente en uno de sus videos despertó rechazo en el comentarista deportivo Adrián Magnoli, que de cerca está cubriendo el máximo certamen de balompié.

El generador de contenido publicó una historia en la que se le ve preguntando por una burka o un Niqab para su novia, es decir, la vestimenta femenina propia de algunos países musulmanes, que además de ocultar su cuerpo, tapa su rostro. El quindiano pidió que ojalá el traje cubriera todo el rostro, para que a su pareja no la observara nadie, hecho que indignó a Magnoli.

“¿No tiene una que tape todo el rostro, esa está muy descubierta? Vea, yo quiero salir así, que no me la pueda mirar nadie. No, y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies”, comentó La Liendra, bromeando, en sus redes sociales.

Tras las declaraciones del joven influenciador colombiano, Adrián Magnoli lo recriminó en Twitter: “Qué pedazo de pelotudo que sos, pibe”.

En países como Afganistán, a las mujeres se les obliga a utilizar un burka en espacios abiertos, de ahí que en Occidente se rechace este hecho al considerar que viola sus derechos humanos de las mujeres, no obstante, en el Oriente Medio justifican tal regla en la libertad de culto.

Lo que reza el Corán, el libro del islam, en el verso 24:31 es: “Di a las mujeres creyentes que bajen la mirada y protejan sus partes íntimas, y que no muestren sus atractivos, excepto lo que es visible. Y que envuelvan sus chales alrededor del escote, y que revelen sus atractivos solo ante sus maridos”.

Tal apartado ha sido tomado de forma literal por algunos países, que obligan a las mujeres a llevar un velo que cubra su rostro. Lo peor es que, de hacer caso omiso, pueden recibir desde multas económicas hasta penas de cárcel.

Por tanto, quizá, el enojo de Adrián Magnoli con La Liendra, pero también de centenares de usuarios en las redes sociales, que demostraron su apoyo al periodista con un ‘me gusta’ o con un comentario.