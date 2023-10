Video | Tenista francés causa rechazo mundial por su actitud en el partido; botaba las pelotas y no corría

Sumado a esto, el público también juega un papel fundamental para el correcto cumplimiento de los partidos y torneos, siendo Wimbledon, Roland Garros, Australia Open y el U.S. Open, los más reconocidos e importantes, debido a que es primordial guardar silencio en todas las ocasiones en que los jugadores estén disputando un punto para que los mismos no pierdan la concentración y no sean distraídos por situaciones ajenas a ellos. Esta ‘norma’ se cumple a cabalidad en la mayoría de juegos y es una muestra más del respeto y el juego limpio que existe en el tenis mundial.