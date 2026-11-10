Vincent Kompany: Bayern Múnich emitió nuevo parte médico, tras la hospitalización vivida

Hace un par de semanas que Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich y Luis Díaz en Alemania no hace parte de las actividades con normalidad en el conjunto germano.

Según se pudo conocer por un reporte oficial por parte del club, el DT se desvaneció en un entrenamiento y tuvo que ser conducido de urgencia a un centro médico para su estabilización.

Círculo de Luis Díaz habría respondido al presunto interés del PSG: rumor retumba en Bayern

Desolador reporte de salud en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “No es fácilmente curable”

Dicha recuperación requirió varios días y, hasta este martes, Bayern Múnich reveló que su estratega volvió a sus funciones con normalidad.

“Vincent Kompany se encuentra en proceso de recuperación y lleva desde principio de semana de vuelta en el centro de entrenamiento de la Säbener Straße”, anunciaron del reintegro a las prácticas junto al plantel profesional.

“Allí, el entrenador del FC Bayern también está llevando a cabo su programa de rehabilitación para el hombro lesionado”, agregaron de cuestiones que aún mantienen al pendiente a los médicos.

“Hasta hace poco, Kompany se encontraba bajo supervisión médica y fue sustituido por su segundo entrenador, Aaron Danks”, agregaron de cómo se manejó la situación.

Fue un total de 18 días de ausencia del belga, quien no pudo estar en varios compromisos de Bundesliga, ni Copa de Alemania. Adicionalmente, se perdió la gala del Balón de Oro donde su dirigido, Harry Kane, se quedó con el trofeo como el mejor jugador del mundo.

Diagnóstico y vuelta total

En un primer momento se hizo referencia a un cuadro gripal que aquejó a Kompany, no obstante, después se ahondó en otras causas luego de una recaída y se le atribuyó todo a una irritación meníngea, una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich Foto: X Bayern Múnich

Desde el pasado 28 de octubre Vincent salió del centro hospitalario en el que permanecía para continuar con su recuperación en casa. Semana y media después arribó nuevamente al campo de entrenamiento donde se integra de forma paulatina.

Ahora bien, a favor del DT está que Bayern próximamente no tendrá actividad debido a que hay fecha Fifa de selecciones en los próximos días. Eso le permitirá tener algo más de tiempo y se le podría ver en el partido postparón contra Colonia del 20 de noviembre.

Luis Díaz sigue fuera

Díaz, por su parte, continúa al margen de la disciplina del Bayern Múnich de Alemania, luego de sufrir una lesión el pasado 21 de octubre durante el compromiso de Champions League vs. Arsenal.

El colombiano ingresó al terreno de juego al minuto 68, pero poco después tuvo que detenerse y solicitar asistencia médica tras presentar molestias físicas. La lesión le impidió continuar en el encuentro y, horas más tarde, el club confirmó que padecía una “pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo”, según reportaron los médicos.

Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich en Champions League Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

El pasado 6 de noviembre, el Bayern volvió a entregar un parte médico, aunque sin establecer una fecha concreta para el regreso del guajiro. “Creo que establecer una fecha o partido para el regreso es difícil”, anunció el asistente de Vincent Kompany.

Además, entregó detalles sobre el proceso de recuperación: “La próxima semana harán sesiones individuales y cuando regresen los jugadores de la selección, estarán en el entrenamiento completo del equipo. Pero no hay una fecha límite al respecto”, determinaron.