Vinícius Jr rompe el silencio por lo que viene pasando en Real Madrid: contundente ante los pitidos

Llegó un pronunciamiento oficial por parte de Vinícius Jr, y qué mejor que después de un categórico triunfo por Champions.

21 de enero de 2026, 1:49 a. m.
Vinícius Júnior. figura del Real Madrid ante Mónaco por Champions.
El futbolista brasileño Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, ha afirmado que “no” quiere “estar en el foco por cosas fuera del campo”, a rebufo de su gran actuación ante el AS Monaco durante la jornada 7 de la liguilla de la Liga de Campeones, en un partido saldado con victoria merengue por 6-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Jugando de esta manera como hemos entrado, muy concentrados, moviendo el balón de un lado al otro, donde yo puedo tocar muchas veces el balón, es lo mejor para mí. Los últimos días han sido muy complicados. No solo para mí, para todos los compañeros, pero sobre todo para mí por los pitidos, por todos los que hablan en mi nombre, donde siempre estoy en el foco y no quiero estar en el foco por cosas fuera del campo, quiero estar por las cosas que hago dentro del campo y por todo lo que he hecho por este club”, declaró a la UEFA en zona mixta.

“Pero la exigencia es muy grande, tengo que hacerlo cada día. No siempre voy a estar en mi mejor versión técnicamente, pero intento darlo todo por esta camiseta y por el club que me ha dado tanto”, añadió el jugador brasileño antes de elogiar a Mbappé y sus compañeros de ataque.

“Jugar con Kylian y con todos los jugadores que tenemos aquí es muy sencillo, donde tenemos una conexión muy buena. Y tenemos que seguir porque jugando en casa tenemos que tener el apoyo de nuestra afición para que todo pueda volver a la normalidad. Queremos ganar, la afición también quiere ganar y, si estamos juntos, vamos a ganar grandes cosas esta temporada”, auguró Vinícius en sus declaraciones.

Mbappé y Vini Jr, dupla letal en las canchas de Europa.
Luego indicó que “es importante tener la confianza” del entrenador Álvaro Arbeloa y de todos sus compañeros. “Somos una familia, estamos todo el tiempo juntos. Teniendo de todos la confianza y en nuestra mejor versión, vamos a ganar grandes cosas esta temporada”, insistió finalmente.

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid?

El sábado, 24 de enero de este 2026, a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana) contra Villarreal de visita. Será en juego válido por la fecha 21 de LaLiga de España.

*Con información de Europa Press

