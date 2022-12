Volvió con su expareja para ver el Mundial de Qatar: “Lo hice por Messi”

Una pareja de jóvenes se ha vuelto viral en los últimos días luego de conocerse su historia, pues habían decidido terminar su relación en noviembre del año 2021 pero por amor al fútbol y a la selección Argentina volvieron a hablar para enviar toda su energía y suerte a Lionel Messi.

Ludmila fue invitada al programa argentino Nosotros a la mañana y allí contó que antes del partido que enfrentó su selección contra México, es decir, el sábado 26 de noviembre, ella no tenía ningún tipo de contacto con quien fue su novio por un tiempo, pero que luego recibió unos mensajes de él pidiéndole algo que no podía creer.

“El miércoles después que terminó el partido donde perdió Argentina, me manda un mensaje”, explicó la joven. El texto decía: ”Yo sé que quedamos en no hablar más pero la Copa América la miramos juntos y pasaron un montón de cosas lindas, yo necesito que a Messi le vaya bien. De verdad te espero el sábado a las 16hs. Ludmi, te digo de verdad”.

Pero la reacción de ella fue no contestar y prefirió tomar captura de pantalla para enviarlo a un grupo donde están todas sus amigas; espero que la imagen se hiciera viral y luego optó por contestarle a su ex para aceptar la invitación.

Cabe resaltar que Ludmila dijo que su relación no había terminado mal y por eso quiso ir, “nos llevamos bien”, aseveró. Además, se volvieron a ver para apoyar el enfrentamiento contra Polonia donde la selección Argentina ganó 2 a 0 al igual que en su disputa frente a México.

La joven explicó que cada vez que su equipo hacía gol los dos celebraban con abrazos pero que de ahí no pasó a mayores pues aunque ella está soltera, no sabe si su ex no está comprometido.

Video | ‘Milagro’ en el Mundial Qatar 2022: argentino logró pararse de su silla de ruedas para alentar a su selección

La pasión de los argentinos por su selección los lleva a cometer locuras con tal de verla jugar y el Mundial Qatar 2022 no ha sido la excepción; recientemente se conocieron imágenes de aficionados en silla de ruedas que son guiados por sus compañeros en las diferentes concentraciones que hacen a las afueras de los estadios o en las calles de Doha.

Sin embargo, también se conocieron imágenes de algunos hinchas en esta misma condición que lograron ingresar a los estadios y que en medio de la alegría y la emoción se pararon de la silla de ruedas y pudieron gritar, caminar y celebrar las jugadas de su equipo.

Las imágenes de inmediato se hicieron virales y obtuvieron cientos de comentarios, entre ellos, algunos hinchas que entregaron detalles sobre las maniobras que algunos seguidores realizan para poder asistir a los estadios.

Según algunos internautas, esta práctica (la de hacerse pasar como personas con discapacidad o con movilidad reducida) es usual entre la torcida argentina y la vienen aplicando desde el Mundial de Alemania 2006.

Los seguidores, conscientes de que hay descuentos en boletería, trato preferencial en los estadios y facilidades de acceso, fingen tener algún problema y acuden al alquiler de sillas de ruedas para ponerle el moño a su faena.

Es así como en algunos videos que han circulado en redes se ve a hinchas argentinos entrando a los diferentes estadios del Mundial Qatar 2022 para tener un lugar privilegiado dentro de las graderías y así poder disfrutar de las emociones de los partidos; eso sí, a algunos de ellos se les olvida la mentira y se paran o saltan producto de la emoción, sin percatarse que hay otros espectadores que los están dejando en evidencia.