Xabi Alonso comunicó al mundo lo que pasará con Vinícius en Real Madrid: así quedó todo

Un berrinche del brasileño por ser sacado del clásico ante Barcelona fue lo que dio pie a una fuerte polémica en España.

Redacción Deportes
31 de octubre de 2025, 1:10 p. m.
Xabi Alonso dio por terminado el caso con Vinícius Júnior en el Real Madrid
Xabi Alonso dio por terminado el caso con Vinícius Júnior en el Real Madrid | Foto: Getty Images

Vinícius Jr se enfadó el pasado fin de semana con su entrenador, Xabi Alonso, por haberlo sacado del clásico de LaLiga ante Barcelona.

“Siempre yo”, dijo el brasileño mientras le daba el cambio a su compatriota Rodrygo. “Yo me voy del equipo... Me voy, mejor me voy”, completó con gestos de molestia.

Este fue un hecho condenado por la prensa ibérica, y que retumbó en Sudamérica, donde se le criticó mucho al jugador de Brasil.

Vinícius Júnior salió furioso durante el clásico ante Barcelona.
Vinícius Júnior salió furioso durante el clásico ante Barcelona. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Adicional a esto, en medio de la presente semana el atacante sacó un comunicado oficial en el que pidió excusas. Sin embargo, no mencionó en ninguna línea a Xabi Alonso.

Para los medios españoles, este fue un gesto descortés con su líder en el Real Madrid, y debería significar algún castigo por la falta de respeto.

Este viernes, en una nueva rueda de prensa del entrenador blanco, los periodistas se ensañaron con preguntar por el caso ‘Vini’.

Conocedor de estas situaciones, el entrenador salió avante respondiendo uno a uno los cuestionamientos con intención de sacarle algo más a Alonso.

Contexto: Caos en el Real Madrid: decisión con Vinícius fue echada para atrás y todo sale a la luz

De manera directa, una de las preguntas fue dirigida a saber si habría algún castigo hacia Vinícius: “No, ninguna represalia”, sentenció.

Parado en la raya para evitar especulaciones y polémicas de más, dio a conocer que “todos estamos con ganas, en el mismo barco”.

Sobre la actitud que ha tomado el sudamericano ante su decisión, no vio cambios en su comportamiento: “Le veo muy centrado, con muchas ganas. El otro día hizo un gran partido”.

Revelando algunos detalles de la interna del Real Madrid, el técnico dio a conocer un encuentro que se tuvo en donde todo parece haber quedado claro.

“El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinícius estuvo impecable. Habló con sinceridad, con el corazón, y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado”, puntualizó.

Por no estar mencionado en el comunicado público que dejó ‘Vini’, Alonso no se sintió aludido y reconoció otras cuestiones del texto.

“Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema”, zanjó.

Contexto: Prensa española revela las palabras exactas de Lamine Yamal, Vinicius y Carvajal: esto se dijeron

Ante la insistencia mayúscula de querer preguntarle por lo mismo, el exfutbolista puso un límite a las preguntas del caso mencionado.

“Respeto que vuestro foco esté ahí. Quedó cerrado el miércoles. Venimos de muy buena semana. Lo que me preocupa es el Valencia. Os entiendo, pero entendedme a mí”, concluyó.

De cara a la continuidad de la temporada también le terminaron preguntando por la importancia que tuvo vencer de manera categórica al Barcelona.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 26: Lamine Yamal of FC Barcelona clashes with Dani Carvajal of Real Madrid after the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on October 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
Lamine Yamal discutiendo con Dani Carvajal en el final del clásico Real Madrid vs. Barcelona | Foto: Getty Images

“Para la confianza del equipo era importante una victoria de ese tamaño. Pero toca olvidarlo. Tenemos que seguir afrontando cada partido. Cuando bajemos un poco esa preparación, perderemos puntos. Y no queremos que eso suceda. Yo estoy bien”, celebró a la par que pasó la página.

Este sábado Real Madrid deberá revalidar su gran momento ante Valencia, una prueba importante con la que preparará también el juego de mitad de semana próxima por Champions ante Liverpool.

