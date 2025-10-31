Xabi Alonso comunicó al mundo lo que pasará con Vinícius en Real Madrid: así quedó todo

Vinícius Jr se enfadó el pasado fin de semana con su entrenador, Xabi Alonso, por haberlo sacado del clásico de LaLiga ante Barcelona.

“Siempre yo”, dijo el brasileño mientras le daba el cambio a su compatriota Rodrygo. “Yo me voy del equipo... Me voy, mejor me voy”, completó con gestos de molestia.

Este fue un hecho condenado por la prensa ibérica, y que retumbó en Sudamérica, donde se le criticó mucho al jugador de Brasil.

Vinícius Júnior salió furioso durante el clásico ante Barcelona. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Adicional a esto, en medio de la presente semana el atacante sacó un comunicado oficial en el que pidió excusas. Sin embargo, no mencionó en ninguna línea a Xabi Alonso.

Para los medios españoles, este fue un gesto descortés con su líder en el Real Madrid, y debería significar algún castigo por la falta de respeto.

Este viernes, en una nueva rueda de prensa del entrenador blanco, los periodistas se ensañaron con preguntar por el caso ‘Vini’.

Conocedor de estas situaciones, el entrenador salió avante respondiendo uno a uno los cuestionamientos con intención de sacarle algo más a Alonso.

De manera directa, una de las preguntas fue dirigida a saber si habría algún castigo hacia Vinícius: “No, ninguna represalia”, sentenció.

Parado en la raya para evitar especulaciones y polémicas de más, dio a conocer que “todos estamos con ganas, en el mismo barco”.

Sobre la actitud que ha tomado el sudamericano ante su decisión, no vio cambios en su comportamiento: “Le veo muy centrado, con muchas ganas. El otro día hizo un gran partido”.

🗣️ Xabi Alonso: "He RESPONDIDO ya 3-4 preguntas de Vinícius, entiendo que vuestro FOCO este ahí y lo respeto pero el MIÉRCOLES cerramos el tema."



MÁS ALTO IMPOSIBLE 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/QCiwBMGfMh — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 31, 2025

Revelando algunos detalles de la interna del Real Madrid, el técnico dio a conocer un encuentro que se tuvo en donde todo parece haber quedado claro.

“El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinícius estuvo impecable. Habló con sinceridad, con el corazón, y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado”, puntualizó.

Por no estar mencionado en el comunicado público que dejó ‘Vini’, Alonso no se sintió aludido y reconoció otras cuestiones del texto.

“Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema”, zanjó.

Ante la insistencia mayúscula de querer preguntarle por lo mismo, el exfutbolista puso un límite a las preguntas del caso mencionado.

“Respeto que vuestro foco esté ahí. Quedó cerrado el miércoles. Venimos de muy buena semana. Lo que me preocupa es el Valencia. Os entiendo, pero entendedme a mí”, concluyó.

De cara a la continuidad de la temporada también le terminaron preguntando por la importancia que tuvo vencer de manera categórica al Barcelona.

Lamine Yamal discutiendo con Dani Carvajal en el final del clásico Real Madrid vs. Barcelona | Foto: Getty Images

“Para la confianza del equipo era importante una victoria de ese tamaño. Pero toca olvidarlo. Tenemos que seguir afrontando cada partido. Cuando bajemos un poco esa preparación, perderemos puntos. Y no queremos que eso suceda. Yo estoy bien”, celebró a la par que pasó la página.