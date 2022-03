Yaser Asprilla ya sabe la fecha exacta en la que se irá a Inglaterra

Yaser Asprilla, la joven promesa que llevó Reinaldo Rueda a la Selección Colombia de mayores, se quedó en Envigado, pero no será por mucho tiempo, pues su idea es iniciar la próxima temporada en Europa con la camiseta del Watford, equipo que ya ha vuelto costumbre las apuestas por el talento cafetero después de haberse hecho con los derechos de jugadores como Jorge Segura y Juan Camilo Hernández.

Actualmente, el volante se encuentra convocado al microciclo de la Sub-20, pero en su mente solo está volver a recibir una oportunidad junto a James Rodríguez, Falcao García y otros referentes de la Tricolor. Con un futuro por delante, lo único que le han criticado a Yaser es su actitud después de haber sido fichado por el equipo de la Premier League.

“Voy a decir una cosa que no acostumbro a declarar en ruedas de prensa, pero la mejor forma de acompañar a Yaser es que entienda que hay 10 jugadores alrededor de él. A veces cree que es él y los otros no existen”, dijo hace un par de semanas el técnico José Alberto Suárez, un duro regaño para el futbolista de 18 años.

Aunque su crítica pareció dura, Suárez especificó que sus comentarios solo buscan ayudar a la joven promesa del fútbol colombiano. Sin ánimo de compararlo, el entrenador caleño puso como ejemplo algunos de los mejores jugadores en la historia del fútbol. “Le puedo poner a Maradona, a Pelé o a Messi y si no suelta el balón, se meterá en problemas”.

“Debe verse, mostrarle los videos y que entienda que esto es colectivo, sin pretender sacarse a todos y después rematar. Es un mensaje público que le mando y ojalá lo entienda porque es con cariño y amor”, agregó en la conferencia de prensa.

El periodista Carlos Antonio Vélez también le mandó un consejo recientemente. “Aquí lo importante es la lisonja, la lambonería, el humo, el inflar, lo que llaman en la calle mensaje positivo, tú eres el mejor, el más grande. No hay ninguno como tú, con una sola pierna eres lo máximo. Y dele el mensaje equivocado. Lo malo no es que tengamos un producto imperfecto, lo malo es que no tengamos maestros”, dijo en su segmento de Palabras Mayores.

Yaser Asprilla reapareció esta semana para hablar al respecto de las críticas y contar apartes de lo que serán estos seis meses en Envigado antes de definir lo que pasará con su futuro en el fútbol europeo.

“El tema es ir a Inglaterra el 9 de junio ya cuando se acabe el torneo acá en Colombia. Me apoyan desde allá y están pendientes diciéndome que siga trabajando con humildad”, señaló el jugador en entrevista con Win Sports.

El principal impulso de su carrera está en haber compartido con los grandes ídolos de la Selección. “Mi familia y yo estamos contentos por pertenecer a la selección, de estar con la mayor y ahora estar con la Sub 20. Ojalá se me dé la oportunidad de estar otra vez en la profesional”, dijo el volante nacido en el Bajo Baudó.

“Me dieron la oportunidad de jugar con muchos, entrenar con ellos. En el partido contra Honduras pude estar con Juanfer Quintero, que es mi ídolo del fútbol colombiano, y en la Eliminatoria pude compartir con Cuadrado y James que me estuvieron apoyando”, recuerda Yaser.

Aunque todavía no sabe la decisión que tomarán, recordando que con el ‘Cucho’, por ejemplo, primero quisieron prestarlo al fútbol español antes de darle la oportunidad en la Premier. “Estoy tranquilo y muy contento de estar con Watford. Debo seguir trabajando y dando lo mejor de mí. Me siento muy agradecido por las cosas que me están pasando”, finalizó.