Yenny Álvarez logró las dos primeras medallas de oro para Colombia en el Mundial de Pesas

La pesista colombiana Yenny Álvarez consiguió el doble título mundial de halterofilia en las pruebas de envión y total de la categoría de los 59 kilogramos, en el marco del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Bogotá 2022.

Álvarez, quien nació en López, Cauca, encontró en las pesas la mejor forma de escapar de la tristeza que trae la muerte, y más cuando se pierde a una mamá.

“Fue difícil afrontar la muerte de ella porque tan solo tenía 11 años, pero le pedí a Dios que me ayudara a salir adelante y se me presentó esta oportunidad tan hermosa que tanto me apasiona”, le contó Álvarez a SoHo.

Empezó en las pesas cuando tenía 13 años. Vivía en Ciudad Bolívar, uno de los barrios con más problemas sociales y de seguridad en la capital de la República. Necesitaba fuerza en su vida tras perder a su madre y aunque la halterofilia está más relacionada con el género masculino, ella aceptó una invitación para practicar este deporte.

“El deporte fue ese horizonte que necesitaba para salir adelante y sacara a mi familia adelante, entonces fue la mejor salida. Nos brinda buenas oportunidades y nos da un mejor futuro”, aseguró Yenny.

La pesista debutó en campeonatos internacionales en 2013, pero dos años después llegó otra prueba para su vida. Salió de un momento adverso en los Panamericanos Juveniles y tuvo que hacer un alto en el camino de sus sueños profesionales.

Se propuso regresar ser campeona mundial y lo logró. Respondió al favoritismo y en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Bogotá 2022, en el cual levantó 133 kilos para el primer puesto en envión y, con los 101 del arranque, logró oro, en total con 234 kilogramos. Kuo Hsing-Chun, de China Taipei, se quedó con la medalla de plata, mientras Maude Charron, de Canadá, obtuvo una presea de bronce.

Colombia suma en total 10 podios en esta edición del mundial y con posibilidad de seguir sumando. El medallero para la delegación nacional se encuentra de la siguiente manera: dos medallas de oro, dos de plata y seis de bronce es el balance hasta el momento.

Otros resultados en el Mundial de Pesas

En la Gran Carpa de Las Américas Corferias, en la capital colombiana, la delegación nacional de halterofilia continuó con la cosecha de medallas en el Campeonato Mundial de la disciplina Bogotá 2022.

Jhon Serna y Rosalba Morales fueron los pesistas nacionales encargados de sumar un bronce y dos medallas de plata con una más de bronce, respectivamente, durante la jornada del 7 de diciembre.

Serna, a primera hora, registró un levantamiento 164 kilogramos en el envión, marca que le sirvió para ser el tercer mejor atleta de la prueba en la categoría de los 61 kilogramos masculino y, de esta forma, llevarse la medalla de bronce.

Posteriormente, Rosalba Morales, oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, se adjudicó un bronce, en el arranque, y dos platas, en el envión y el total de los 55 kilogramos femenino.

La colombiana levantó 189 kilogramos en el arranque, 110 en el envión y sumó un total de 199 kilogramos, para subirse en tres ocasiones al podio orbital.