¿Complot en el Tour de Francia? Ciclistas hicieron grave denuncia por múltiples pinchazos: “estupideces humanas”

El Tour de Francia tuvo el desarrollo de su segunda etapa, una nueva jornada donde la montaña fue la gran protagonista para generar remezón en la clasificación general. El ganador del día fue el francés Víctor Lafay, quien sorprendió en los últimos 400 metros a los favoritos para quedarse con la victoria.

No obstante, al finalizar la etapa, se conoció una grave denuncia por parte de varios ciclistas. Allí, uno de ellos, Lilian Calmejane, denunció que durante los 208 kilómetros tuvieron pinchazos en sus bicicletas por cuenta de tachuelas que se encontraron en el recorrido.

“Gracias por esta clase de gilipolleces humanas… No creo que haya sido la única víctima de un pinchazo en la final… Sepan que con sus gilipolleces se pueden caer y lastimarse mucho”, escribió en sus redes sociales junto a un emoji de furia.

Lilian Calmejane, ciclista del Intermarche denunció. - Foto: @L_Calmejane

“Nos han puesto chinchetas. Casi todos nuestros ciclistas han pinchado, todos menos Victor Lafay y otro. Creo que se han pasado, las chinchetas sobraban”, indicó el director deportivo del Cofidis, Bingen Fernández, quien también denunció.

Lo que dejó la etapa 2

Lafay, de 27 años, se impuso por delante de dos de las principales estrellas del pelotón, el belga Wout Van Aert y el esloveno Tadej Pogacar que, pese a todos sus esfuerzos, no lograron alcanzarlo.

“¡He creído hasta el final, es una cosa de locos! Ayer estaba un poco frustrado en la llegada. Concretar hoy en la segunda etapa es una cosa de locos”, declaró Lafay que dio la primera victoria en el Tour de Francia desde hace 15 años.

La víspera, Lafay había dado ya una gran impresión al meterse en la cabeza con Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos del Tour, en el alto de Pike, antes de acabar sexto de la etapa en Bilbao.

El pedalista del Cofidis ganó la segunda etapa del Tour de Francia 2023 en San Sebastián - Foto: REUTERS

“Estuve un poco peor que ayer, además me dio un punto a mitad de etapa, pero me he enganchado bien” a la carrera, dijo el francés, vencedor de una etapa en 2021.

Llegar por delante de dos pesos pesados como Wout van Aert, que golpeó su manillar de la rabia, y de Pogacar, que arañó algunas bonificaciones, dan idea de la hazaña de Lafay.

El francés se vistió con el maillot verde y subió a la cuarta posición de la general, a 12 segundos de Yates.

Egan Bernal en el Tour de Francia 2023. - Foto: Getty Images

Para su equipo Cofidis, esta primera victoria en el Tour desde la de Sylvain Chavanel, en 2008, supone toda “una liberación”, se alegró su mánager general Cédric Vasseur.

“Ayer, sentimos que Victor estaba en una forma excepcional, es el único capaz de acompañar a los dos últimos ganadores del Tour de Francia. Esta mañana, le dije que con esas piernas tenía que ganar una etapa”, añadió.

“Estoy contento de quitar ese peso al equipo”, comentó el vencedor del día, que va a seguir cazando etapas, ayudando a Bryan Coquard para el esprint y a Guillaume Martin para la general.

Clasificación general

1. Adam Yates (GBR/UAE Emirates) - 9:09:18

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 0:06

3. Simon Yates (GBR/Jayco-AlUla) a 0:06

4. Victor Lafay (FRA/Cofidis) a 0:12

5. Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) a 0:16

6. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) a 0:17

7. Michael Woods (CAN/Israel-Premier Tech) a 0:22

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 0:22

9. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) a 0:22

10. Mikel Landa (ESP/Bahrain-Victorious) a 0:22

