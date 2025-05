Einer Rubio lanza aviso en vivo tras brillar en la etapa 17 del Giro de Italia: Egan lo sabe

“Fue una etapa dura pero un poco favorable. Habíamos hecho el entrenamiento con base a esto y, bueno, contentos hoy porque las piernas han respondido bastante bien. No se podía estar con los favoritos y asoman otras etapas que nos motivan para seguir”, dijo Einer Rubio en diálogo con Caracol Sports.

Sobre su intento por quedar arriba en la etapa 17, y lo que viene, dijo: “Hay que buscar la oportunidad, ¿no? En Colombia decimos: ‘el que no arriesga un huevo no tiene un pollo’. Lo intenté, no se dio, pero bueno, lo seguiremos intentando”.