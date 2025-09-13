Suscribirse

Ciclismo

En vilo final de etapa 20 en la Vuelta a España: amenaza de manifestaciones en Bola del Mundo; llegada a Madrid también tambalea

Las dos últimas etapas de la Vuelta a España estarán resguardadas por fuertes operativos de seguridad que permitan en desarrollo de la competencia.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

13 de septiembre de 2025, 12:07 p. m.
BILBAO, SPAIN - SEPTEMBER 03: People hold Palestinian flags as the latest stage of Spain's La Vuelta cycling race was stopped just 3 kilometers (1.86 miles) short of the finish line due to Israel-related protests, on Bilbao, Spain on September 03, 2025. The three-week race, held from Aug. 23 to Sept. 14, has been marked by almost daily anti-Israel demonstrations since Aug. 27, when it entered Spain from Italy and France. After entering Spain, La Vuelta faced demonstrations against Israel, which prevented the race from being completed under normal conditions.The protesters specifically targeted the Israeli team, Israel-Premier Tech, owned by Sylvan Adams, a known friend of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling for its removal from the race. (Photo by Aretx Mendieta/Anadolu via Getty Images)
Ya van dos etapas recortadas en la Vuelta a España 2025 | Foto: Anadolu via Getty Images

Ecologistas en Acción Sierras ha pedido suspender con urgencia la etapa 20 de la Vuelta a España a su paso por el Alto de Guarramillas, conocido popularmente como la Bola del Mundo, en la Sierra de Guadarrama, para así garantizar su protección, pero el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) ha negado haber recibido la documentación solicitada a la Comunidad de Madrid sobre la autorización del sábado.

Es por eso que “reitera” esta petición a la Administración regional. En la respuesta remitida por el OAPN a Ecologistas, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que “al no haber recibido la documentación solicitada se reitera la petición a la Comunidad de Madrid con la finalidad de poder verificarla”.

Según Ecologistas en Acción, la autorización de la Comunidad de Madrid “incumple de forma flagrante la legislación vigente” y citan “el anexo XII del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que exige que la Vuelta Ciclista tenga inicio y final en núcleos urbanos, como indicó también el Organismo Autónomo de Parques Nacionales”.

Egan Bernal estuvo liderando la fuga de la etapa 16, en la Vuelta a España 2025
La competencia enfrenta sus dos últimas etapas, bajo la amenaza de protestas de ambientalistas y propalestinos. | Foto: Getty Images

“El Alto de la Bola del Mundo, de 2.257 metros de altitud, como es evidente, no constituye un núcleo urbano sino un enclave de alta montaña de gran valor ecológico”, han trasladado desde la entidad verde.

“A estas alturas la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid parece ser que ha concedido la autorización para la celebración de la subida e informa al OAPN de que la competición cuenta a su vez con los informes preceptivos sobre los condicionantes ambientales para la conservación de los valores ecológicos, pero es que esta Dirección General no ha enviado estos informes, ni al OAPN ni a Ecologistas en Acción que los solicitamos hace más de un mes”, recalcó, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de Ecologistas en Acción Sierras, Amaia Varela.

Para protestar por la llegada de la prueba deportiva en este punto y en defensa de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Ecologistas en Acción ha convocado una concentración en la zona de las taquillas del Puerto de Navacerrada, en la subida a la Bola del Mundo, este sábado desde.

Ciclista de la Vuelta a España pasando por un lado de protestas a favor de Palestina.
Ciclista de la Vuelta a España pasando por un lado de protestas a favor de Palestina. | Foto: AFP

Autoridades cuidarán las dos últimas etapas

Más de 400 agentes de la Guardia Civil vigilarán este fin de semana el paso de la Vuelta por la Comunidad de Madrid, con una penúltima etapa de montaña el sábado entre Robledo de Chavela y el Puerto de Navacerrada, y con la etapa final durante el domingo con un recorrido entre Alalpardo y la capital.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 agentes, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo de un helicóptero.

En estas dos últimas etapas por carreteras de la región, la Guardia Civil establecerá un dispositivo especial integrado por más de 400 agentes.

Ciclistas en la Vuelta a España.
Ciclistas en la Vuelta a España. | Foto: AFP

Esta edición 80 de la Vuelta ha estado marcada por las protestas por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y el “genocidio” en Gaza y en apoyo del pueblo palestino, que han dejado ya más de una veintena de detenidos.

Para el domingo, la Guardia Civil se encargará de la seguridad en el punto de salida de la última etapa desde Alalpardo. En este caso, hay convocada una manifestación propalestina a partir de las a las 2 de la tarde, hora local.

