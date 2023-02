Figura extranjera del América de Cali ‘rajó’ al Fútbol Profesional Colombiano al hablar de los estadios

En Sudamérica el fútbol colombiano aparece como una de las ligas más atractivas por detrás de la argentina y brasileña. Cuando a un futbolista extranjero se le propone la posibilidad de venir al fútbol nacional, ve en la oportunidad un paso progresivo en su carrera deportiva, pues las tres Copas Libertadores y la Copa Sudamericana en las vitrinas de los clubes que las han ganado, hacen saber que existe un gran nivel competitivo.

No obstante, para algunos otros extranjeros en Colombia hay situaciones que aún no terminan de permitir que la Liga Betplay sea una de las más reconocidas de esta parte del mundo. Durante los últimos días, el español Iago Falque en el programa radial Vbar Caracol dio su concepto sobre una de las razones que a su parecer, afectaban profundamente al balompié del país cafetero y dijo que era “fundamental” hacer cambios para que no se ‘rajara’ en este aspecto.

Falque no estuvo tan iluminado como otras noches con el América - Foto: Twitter @americadecali

“Yo la verdad que en lo que sí que veo que se podría mejorar es en el estado de algunas canchas”, sentenció.

A la par de esto, profundizó sobre lo dicho en primera instancia: “Yo creo que para el espectáculo es algo fundamental, y por el respeto a los jugadores y a los aficionados, creo que hay algunas canchas que no son dignas de un campeonato, del nivel de Colombia, y de la expectación que genera en el país”.

#YoEscuchoElVbarCaracol



💣Iago Falque menciona las cosas que se deben cambiar en el FPC



🗣️"Equipos de 4ta división de España tienen mejores canchas que equipos de Colombia: dijo agregó en el Vbar Caracol



🎧Escúche la entrevista completa aquí: https://t.co/0c98oC7knq pic.twitter.com/IW4aibFqio — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) February 23, 2023

Para finalizar, fue sumamente duro al decir que equipos en España de más baja categoría, tenían terrenos de mejor calidad: “Eso es lo que me ha sorprendido, hay equipos de cuarta división de España que las tienen mejores y creo que al final esto es fútbol profesional y se debería mejorar en eso”.

Otra de sus críticas al FPC, estuvo basada en la perdida deliberada de tiempo, un mal que en ocasiones afecta hasta 30 minutos del desarrollo normal de un duelo: “Yo la verdad que sobre todo el partido con Equidad me sorprendió porque fue un partido muy duro con muchas faltas y el equipo contrario no quiso jugar ni salió a nada. Nunca me había pasado algo así, un juego tan parado, pero al final esto es un espectáculo y la gente tiene que ir a divertirse más allá del resultado. En ciertos aspectos sí que se podría mejorar”.

La Equidad cometió un total de 30 faltas en todo el duelo, el mayor número hasta ahora en el torneo. - Foto: DIMAYOR

Cerrando la entrevista y, a pesar de que América de Cali al cual pertenece va líder, no escatimó en elogios a otros equipos importantes de cara al título de este año: “Estoy contento en América, se vive bien y con buen clima. Millonarios siempre tiene un estilo de juego definido y eso le da ventaja. Los equipos grandes también están en la pelea, Junior firmó jugadores grandes y seguro será un equipo a tener en cuenta”.

Tabla de posiciones (Liga BetPlay 2023-I)

1. América de Cali: 10 puntos (6 DG)

2. Boyacá Chicó: 9 pts (5 DG)

3. Atlético Bucaramanga: 9 pts (2 DG)

4. Rionegro Águilas: 8 pts (3 DG)

5. Envigado FC: 7 pts (1 DG)

6. Millonarios: 6 pts (2 DG)

7. Deportivo Pasto: 6 pts (1 DG)

8. Deportivo Pereira: 6 pts (0 DG)

9. Atlético Nacional: 6 pts (0 DG)

10. La Equidad: 5 pts (0 DG)

América de Cali se posicionó en la primera casilla tras cinco fechas. - Foto: @AmericadeCali

11. Jaguares FC: 5 pts (-1 DG)

12. Deportes Tolima: 5 pts (-1 DG)

13. Independiente Santa Fe: 5 pts (-1 DG)

14. Unión Magdalena: 5 pts (-3 DG)

15. Alianza Petrolera: 4 pts (0 DG)

16. Junior: 3 pts (-2 DG)

17. Deportivo Cali: 2 pts (0 DG)

18. Independiente Medellín: 2 pts (-3 DG)

19. Once Caldas: 2 pts (-4 DG)

20. Atlético Huila: 1 pts (-5 DG)