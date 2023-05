Giro de Italia 2023: lista oficial de participantes y dorsales de los colombianos para la ‘corsa rosa’

Desde este sábado, el mundo del ciclismo se detiene para vivir las próximas tres semanas de intensa competencia en el Giro de Italia. El belga Remco Evenepoel (Quickstep) y el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) parten como favoritos al título en una batalla que se tuvo que aplazar por el doloroso retiro del capo del Jumbo en la Vuelta a España 2022.

En las apuestas aparecen estos dos nombres como principales contendores por la maglia rosa, sin embargo, también hay opcionados a dar la pelea, como es el caso de Aleksandr Vlasov con el Bora-Hansgrohe o Joao Almeida en representación del UAE Team Emirates.

Los colombianos, por su parte, aspiran a disputar todos los frentes. Fernando Gaviria (Movistar) vuelve al Giro con la ilusión de lograr una victoria más después de la última que consiguió en la edición del año 2019, cuando aún pertenecía al Quickstep. El ‘Misil’ es el corredor colombiano que mas etapas ha ganado en Italia con un total de cinco, dos más que Nairo Quintana, Lucho Herrera y Esteban Chaves.

Pero Gaviria no será la única cuota colombiana del Movistar, pues a su lado tendrá a Einer Rubio, que aspira a conseguir su primer triunfo en una grande.

Fernando Gaviria ha cosechado varios triunfos con el Movistar en este 2023. - Foto: Getty Images

Buscando la camiseta de los jóvenes, la gran esperanza del país está puesta en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), que el año pasado deslumbró con su triunfo en la etapa 17.

“Yo la verdad agradezco a toda esa gente que me ve de esa manera, que me de la talla de nuestros grandes referentes del ciclismo, para mí es un orgullo. Pero yo no lo siento así. No quiero llevar esa presión, no quiero sentir que tengo que hacer ciertos resultados, porque sino mejor dicho mi mamá no me va a abrir la puerta de la casa (risas)”, dijo en entrevista con SEMANA.

Buitrago viene de terminar tercero en la Lieja-Bastoña-Lieja, uno de los más famosos monumentos del ciclismo. “Ha sido un inicio de temporada muy positivo para mí y para el equipo y más con lo de Lieja. Yo creo que es un plus para el Giro de Italia, para ir con la mayor motivación, con el saber de que el trabajo se ha hecho muy bien y de que la condición está donde quiero que esté”, agregó.

Remco Evenepoel, Santiago Buitrago y Thomas Pidcock en el podio de la Lieja-Bastoña-Lieja - Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

La cuota de experiencia para el país estará en las ruedas de Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), llamado a compartir el liderato de su equipo con Hugh Carthy y acompañado por los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Jonathan Caicedo.

Rigo volverá al Giro después de siete años para completar la disputa de las tres grandes de manera consecutiva. En 2022 hizo el Tour de Francia y luego le tocó asistir a la Vuelta a España por la necesidad de puntos con la que contaba el EF. Ahora afronta el Giro con la esperanza de sumar otro logro más en sus últimos dos años de carrera deportiva.

Rigoberto Urán renovó dos años con el EF EasyPost - Foto: Getty Images

Lista oficial de participantes y dorsales

Soudal Quick-Step: 1. Remco Evenepoel, 2. Davide Ballerini, 3. Mattia Catteneo, 4. Josef Cerný 5. Jan Hirt, 6. Pieter Serry, 7. Ilan van Wilder, 8. Louis Vervaeke.

AG2R: 11. Andrea Vendrame, 12. Mikaël Cherel, 13. Alex Baudin, 14. Paul Lapeira, 15. Aurélien Paret-Peintre, 16. Valentin Paret-Peintre, 17. Nicolas Prodhomme, 18. Larry Warbasse.

Alpecin-Deceuninck: 21. Stefano Oldani, 22. Nicola Conci, 23. Kaden Groves, 24. Alexander Krieger, 25. Senne Leysen, 26. Oscar Riesebeek, 27. Kristian Sbaragli, 28. Ramon Sinkeldam.

Astana Qazaqstan: 31. Mark Cavendish, 32. Samuele Battistella, 33. Joe Dombrowski, 34. Gianni Moscon, 35. Vadim Pronskiy, 36. Luis León Sánchez, 37. Christian Scaroni, 38. Simone Velasco.

Bahrain-Victorious: 41. Damiano Caruso, 42. Santiago Buitrago, 43. Jack Haig, 44. Yukiya Arashiro, 45. Andrea Pasqualon, 46. Jonathan Milan, 47. Jasha Sütterlin, 48. Edoardo Zambanini.

Bora-Hansgrohe: 51. Aleksandr Vlasov, 52. Giovanni Aleotti, 53. Cesare Benedetti, 54. Nico Denz, 55. Bob Jungels, 56. Lennard Kämna, 57. Patrick Konrad, 58. Anton Palzer.

Cofidis: 61. Simone Consonni, 62. François Bidard, 63. Davide Cimolai, 64. Thomas Champion, 65. Alexandre Delettre, 66. Jonathan Lastra, 67. Rémy Rochas, 68. Hugo Toumire.

EF Education EasyPost: 71. Rigoberto Urán, 72. Magnus Cort, 73. Ben Healy, 74. Hugh Carthy, 75. Stefan de Bod, 76. Alberto Bettiol, 77. Jonathan Klever Caicedo, 78. Jefferson Alexander Cepeda.

EOLO-KOMETA: 81. Vincenzo Albanese, 82. Davide Bais, 83. Mattia Bais, 84. Erik Fetter, 85. Lorenzo Fortunato, 86. Francesco Gavazzi, 87. Mirco Maestri, 88. Diego Pablo Sevilla.

Green Project Bardiani: 91. Filippo Fiorelli, 92. Luca Covili, 93. Davide Gabburo, 94. Filippo Magli, 95. Martin Marcellusi, 96. Henok Mulubrhan, 97. Alessandro Tonelli, 98. Samuele Zoccarato.

Groupama FDJ: 101. Thibaut Pinot102. Bruno Armirail, 103. Stefan Küng, 104. Fabian Lienhard 105. Rudy Molard, 106. Jake Stewart, 107. Ignatas Konovalovas, 109. Lars van der Be.rg

Ineos Grenadiers: 111. Tao Geoghegan Hart, 112. Thymen Arensman, 113. Laurens de Plus, 114. Filippo Ganna, 115. Salvatore Puccio, 116. Pavel Sivakov, 117. Ben Swift, 118. Geraint Thomas.

Intermarché: 121. Lorenzo Rota, 122. Sven Erik Bystrom, 123. Niccolò Bonifazio, 124. Laurens Huys, 125. Arne Marit, 126. Simone Petilli, 127. Laurenz Rex, 128. Rein Taaramäe.

Israel Premier Tech: 131. Domenico Pozzovivo, 132. Sebastian Berwick, 133. Simon Clarke, 134. Marco Frigo, 135. Derek Gee, 136. Matthew Riccitello, 137. Stephen Williams, 138. Mads Würtz Schmidt.

Jumbo-Visma: 141. Primoz Roglic, 142. Edoardo Affini, 143. Koen Bouwman, 144. Tobias Foss, 145. Robert Gesink, 146. Michel Hessmann, 147. Sepp Kuss, 148. Jan Tratnik.

Movistar Team: 151. Fernando Gaviria, 152. Will Barta, 153. Max Kanter, 154. José Joaquín Rojas, 155. Einer Rubio, 156. Óscar Rodríguez, 157. Albert Torres, 158. Carlos Verona.

Arkéa-Samsic: 161. Warren Barguil, 162. Maxime Bouet, 163. David Dekker, 164. Thibault Guernalec, 165. Michel Ries, 166. Alan Riou, 167. Clément Russo, 168. Alessandro Verre.

Team Corratec: 171. Valerio Conti, 172. Nicolas dalla Valle, 173. Stefano Gandin, 174. Alessandro Iacchi, 175. Alexander Konychev, 176. Charlie Quarterman, 177. Veljko Stojnic, 178. Karel Vacek.

Team DSM: 181. Andreas Leknessund, 182. Jonas Iversby Hvideberg, 183. Niklas Märkl, 184. Marius Mayrhofer, 185. Florian Stork, 186. Martijn Tusveld, 187. Alberto Dainese, 188. Harm Vanhoucke.

Jayco AlUla: 191. Michael Matthews, 192. Alessandro de Marchi, 193. Eddie Dunbar, 194. Michael Hepburn, 195. Lukas Pöstlberger, 196. Callum Scotson, 197. Campbell Stewart, 198. Filippo Zana.

Trek-Segafredo: 201. Amanuel Ghebreigzahbier, 202. Daan Hoole, 203. Alex Kirsch, 204. Bauke Mollema, 205. Mads Pedersen, 206. Toms Skujins, 207. Natnael Tesfatsion, 208. Otto Vergaerde.

UAE Team Emirates: 211. João Almeida, 212. Pascal Ackermann, 213. Alessandro Covi, 214. Davide Formolo, 215. Ryan Gibbons, 216. Brandon McNulty, 217. Diego Ulissi, 218. Jay Vine.