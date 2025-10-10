Suscribirse

Ciclismo

Giro de Lombardía 2025: lista de colombianos, canal que transmite y recorrido oficial

Tadej Pogačar parte como gran favorito en el último monumento de la temporada al que también asistirán Egan Bernal y Nairo Quintana.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 4:12 p. m.
BUSTO ARSIZIO, ITALY - OCTOBER 07: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 104th Tre Valli Varesine 2025 a 200.3km one day race from Busto Arsizio to Varese on October 07, 2025 in Busto Arsizio, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal, ciclista colombiano de Ineos Grenadiers | Foto: Getty Images

El Giro de Lombardía 2025 marcará el final de temporada para varios colombianos, entre ellos Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que viene dando espectáculo en las clásicas italianas.

La lista de ‘escarabajos’ que disputarán el último monumento del año la completan Nairo Quintana (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) y Sergio Higuita (Astana).

Contexto: Anuncio oficial pone en aprietos a Egan Bernal: Ineos presentó a su nuevo líder para 2026

La carrera será este sábado, 11 de octubre, desde las 4:00 de la mañana. La transmisión correrá por cuenta de Caracol y RCN en su señal abierta, además de Directv Sports para el resto de Sudamérica.

En total son 238 kilómetros de recorrido entre Como y Bérgamo. Aunque el Giro de Lombardía no termina en alto, sí contará con exigentes puertos de montaña, entre ellos el Passo di Ganda y el Colle Aperto.

Los favoritos en Lombardía

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) se erige como el máximo favorito al título, pues ha ganado las últimas cuatro ediciones de manera consecutiva.

Sus principales rivales son Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Ben Healy (EF Education), Richard Carapaz (EF Education), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) y Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep).

A pesar que Pogačar es el ciclista en mejor estado de forma de la presente temporada, Evenepoel asegura que tiene características suficientes para poner en tela de juicio su victoria.

Contexto: Egan Bernal no le baja y volvió a brillar: clasificación general de la Gran Piemonte 2025

Claro que es posible vencerlo mañana. Si no, no estaría aquí. Es una carrera difícil, pero también hay un tramo largo y llano en la final. Veremos cómo va. Todavía me siento muy bien. Será importante no perder demasiada energía al principio. Sin duda, es una final en la que no puedes rendirte. En fin, no es ningún secreto que el UAE está volviendo a volar”, declaró en entrevista con HLN.

Remco ya lo intentó en el Mundial de Ciclismo y el Campeonato Europeo, pero el resultado fue el mismo: victoria de Tadej Pogačar.

Su único triunfo sobre el esloveno fue en la modalidad de contrarreloj, donde lo superó por amplio margen y dejó en el aire la posibilidad de vencerlo el próximo año en el Tour de Francia.

Cabe recordar que Evenepoel es nuevo fichaje del Bora-Hansgrohe, valor agregado para este Giro de Lombardía que será su última aparición oficial con los colores del Soudal-Quickstep.

Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, waits for the start of the nineteenth stage of the Tour de France cycling race over 93.1 kilometers (57.85 miles) with start in Albertville and finish in La Plagne, France, Friday, July 25, 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
Tadej Pogacar, vigente campeón del Tour de Francia | Foto: AP

Pogačar va por el récord

Hasta ahora, solo la leyenda belga Eddy Merckx ha conquistado tres monumentos del ciclismo en una misma temporada, pero el joven esloveno podría igualar ese récord el sábado en la “Carrera de las Hojas Muertas”, que termina este año en Bérgamo.

En abril el corredor del UAE Team Emirates ganó el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, tras haber terminado segundo en la París-Roubaix y, un mes antes, tercero en la Milán-San Remo.

Merckx logró ganar un trío de Monumentos cuatro veces en su carrera, y tiene un récord de 19 victorias en las prestigiosas clásicas de un día.

Los monumentos del ciclismo son las carreras de un día más duras, principalmente por su longitud. El Giro de Lombardía y sus 238 km entre Como y Bérgamo son buena prueba de ello.

