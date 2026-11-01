Giro de Rigo, afectado por caída de piedras en La Yolomba: hubo modificación del trazado

Este domingo, 1 de noviembre de 2026, se desarrolla el Giro de Rigo. La carrera, impulsada por el ciclista Rigoberto Urán, tiene dos recorridos: uno es el Reto Salsa, y el otro es el Reto Caña.

📌En medio arengas y porras se vivió el paso por Bitaco, Valle del Cauca, de los ciclistas que participan en el Giro de Rigo. 🎥 José Luis Guzmán / El País https://t.co/eFABAPvURQ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 1, 2026

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Ambos comienzan en la Plazoleta Jairo Valera, de Cali, y acaban en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, del Municipio de Yumbo. Lo que varía es el trazado, pues Reto Salsa cuenta con 180 km de recorrido, mientras el Reto Caña con 68 km.

Sin embargo, en medio del recorrido que adelantaban los ciclistas, que varían entre amateurs y profesionales, una caída de piedras en el sector La Yolomba, en Dagua, afectó un tramo. Así, los ciclistas tuvieron que parar.

Caída de piedras afectó el Giro de Rigo

Los videos, captados por las personas cercanas al lugar donde se presentó el derrumbe, muestran a los ciclistas parados en plena carretera, esperando solución al respecto.

A su vez, el material también detalla presencia de las autoridades, quienes se encargaron de cerrar la vía e impedir el paso de los competidores como medida de seguridad.

¡ATENCIÓN! 🚧 Derrumbe por caída de piedras en la vía Cali–Buenaventura (PR 69, tramo Dagua-Loboguerrero) obligó a detener la marcha de los ciclistas en el #GirodeRigo 2026. Autoridades e @InviasOficial atienden la emergencia en la zona. 🚴‍♂️ https://t.co/gxiyAzJ0LT — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) November 1, 2026

Modificación del recorrido en el Giro de Rigo

Consecuencia del derrumbe, informa la organización del Giro de Rigo que hubo modificación en el recorrido de la competencia.

Según el medio referenciado, los ciclistas que competían en el Resto Salsa, el más extenso de 180 km, tuvieron que regresar para continuar su ruta por el Reto Caña, es decir, el de menor extensión (68 km).

#Atención La caída de material rocoso en el sector La Yolomba en Dagua, obligó a modificar el recorrido del Giro de Rigo. Ciclistas que participaban en el Reto Salsa, de 180 km, tuvieron que regresar y continuar por la ruta del Reto Caña, de 68 km, como medida de seguridad. https://t.co/UsHYjhxBDl — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 1, 2026

Los aplausos para el Giro de Rigo

Esta edición del Giro de Rigo generó aplausos de todo tipo en Colombia. Más allá de que los aficionados eligieron a Cali como sede, llega en un momento crucial para la capital del Valle del Cauca, en medio de su reactivación económica tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Llegaron personas de 35 países a correr en Cali una valida de ciclismo. Algo pasa en Cali que la gente quiere venir. Algo pasa en Cali que a tres meses del peor terremoto en un siglo, pasan este tipo de cosas. El Giro de Rigo confirma una vez más que Cali es la capital deportiva de América y un secreto que cada vez la gente quiere revelar más. — Andrés Felipe Galindo (@afgalindo) November 1, 2026

“Llegaron personas de 35 países a correr en Cali una valida de ciclismo. Algo pasa en Cali que la gente quiere venir. Algo pasa en Cali que a tres meses del peor terremoto en un siglo, pasan este tipo de cosas. El Giro de Rigo confirma una vez más que Cali es la capital deportiva de América y un secreto que cada vez la gente quiere revelar más”, escribió el subsecretario de deportes de Cali, Andrés Felipe Galindo.