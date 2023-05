Influencer que acusó a Nairo Quintana de atacarlo pasó los límites; lo tildó de “narco”

En los últimos días, el colombiano Nairo Quintana se ha visto envuelto en polémica por la supuesta denuncia de un influencer español que aseguró que el pedalista lo atacó en un restaurante.

Xavi Caballol, nombre real del sujeto en cuestión, ha recibido miles de comentarios de repudio a sus publicaciones en las que ha llegado hasta a tirarles el carro encima a los deportistas que se encuentra por las vías de Andorra, país en el que reside y que varios ciclistas, entre ellos Nairo Quintana, han elegido como terreno de entrenamiento.

Ante toda la polémica que generó su contenido, Caballol publicó este domingo 7 de mayo un video en el que explica que todo se trata de “humor” y que no le desea el mal a nadie, aunque apunta que sí les tiene algo de rechazo a los ciclistas que se encuentra mientras maneja.

“A mí esta gente no me gusta, no me gusta este tipo de gente en mi país (Andorra). Con los ciclistas tengo algo, no con todos, pero estas grupetas, estos profesionales que van de pro. No me gusta esta gente y lo denuncio porque nuestros políticos les han regalado nuestra nacionalidad”, dice.

Rueda de Prensa Nairo Quintana. Bogotá Enero 25 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: Juan Carlos Sierra

Después de explicar las razones de su molestia, el influencer revela un supuesto episodio en el que fue agredido por ciclistas mientras departía en un restaurante.

En su relato menciona a tres ciclistas, pero solo saca a la luz el nombre de dos de ellos: el colombiano Nairo Quintana y el español Víctor de la Parte, quienes hicieron una gran amistad cuando ambos coincidieron como miembros del Movistar Team.

Ferrariman aseguró que la supuesta discusión pudo pasar a mayores y se dio frente a varias personas. “Entraron a amenazarme, me querían pegar, se tuvo que meter por medio el cocinero. Yo fui a denunciar esto a la Policía, porque al final fue un intento de agresión. Yo me comporté como una persona pacífica y no entré en su juego”, añadió.

Caballol termina su video diciendo que llevó los acontecimientos ante un juez, pero las autoridades decidieron darle la razón a Nairo y De la Parte. “Hace poco me llega la nota del juez diciendo que se archiva el caso. A mí me vienen a insultar y a agredir un grupo de ciclistas y no pasa nada, y esto se ha tapado. Yo no he hablado de esto hasta ahora porque confiaba en la justicia”, declaró.

Nairo Quintana no tiene equipo desde el año 2022. - Foto: Getty Images

De la denuncia al insulto

Tras la denuncia expresada en sus redes sociales, el hombre volvió a arremeter contra Nairo Quintana, refiriéndose de manera despectiva.

“Me están escribiendo desde varios medios sobre el ‘escándalo’ con Narco Quintana. Tengo un video del día después del intento de agresión en el que explico cómo fue la cosa en detalle”, expresó en una historia desde su cuenta de Instagram.

Sus comentarios generaron repudio en los millones de seguidores del deporte pedal que han reconocido la gran labor de Nairo Quintana durante varios años para dejar el nombre de Colombia en lo más alto.

Las historias del influencer Xavi Caballol en contra de Nairo Quintana. - Foto: Instagram: Ferrariman888

Por lo pronto, Nairo Quintana no se ha pronunciado con respecto a este hecho lamentable que ha sido como tildado como un acto xenófobo en contra del corredor colombiano.