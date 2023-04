Miguel Ángel López: se conoció el primer parte médico luego de su terrible caída

Este jueves, el colombiano Miguel Ángel López puso en vilo al ciclismo colombiano luego de sufrir una dura caída en la segunda etapa del Tour de Gila, carrera que se desarrolla en suelo estadounidense. La figura de Pesca, Boyacá, que representa al Team Medellín, con el que está compitiendo durante la primera parte de 2023, tuvo un inconveniente mientras bebía algo de agua con un imperfecto en la carrera que lo hizo caer y tener un desenlace triste para él. Al final, múltiples lesiones en su piel y una gran cantidad de raspaduras.

La segunda jornada, la cual contaba con un recorrido de 120,7 kilómetros con inicio y final en el Fort Bayard en Santa Clara, Nuevo México. El perfil mostraba tres puertos de montaña de tercera categoría, perfectos para que el colombiano pudiera mantener la camiseta de roja como líder, sin embargo, cuando apenas iban 30 kilómetros de recorrido, el colombiano cayó junto a otros dos ciclistas llevando la peor parte.

Al considerar que faltaban todavía casi un centenar de kilómetros para el final y el dolor era intenso, la dirección del Team Medellín, en conversación con Miguel Ángel, tomaron la decisión de retirarse poniendo por delante la salud de su jefe de filas.

Miguel Ángel López se retiró de la competencia luego de la caída - Foto: Twitter oficial @team_medellin

Tras conocerse la dura caída, el equipo del colombiano entregó el primer parte médico asegurando que: “En las valoraciones iniciales hechas a Miguel Ángel ‘Supermán’ López, luego de la caída que sufrió en la etapa 2 del Tour of the Gila, no parece tener fracturas. Sin embargo, será sometido a exámenes en las próximas horas para descartar cualquier inconveniente”.

Además de lo dicho, el Team Medellín dio a conocer un compilado de varias imágenes en las que se ve a detalle las raspaduras que tuvo López. En las fotos difundidas a los medios de comunicación, se logra apreciar que su pierna y cintura, por el lado derecho de su cuerpo, fueron de las más afectadas en el roce con el asfalto.

Finalmente, de concretarse que en su parte ósea no hay ninguna dificultad, se espera que basten las múltiples curaciones en la piel de ‘Supermán’ para verlo entrenar pronto. Además, también se espera que este accidente de carrera complique los planes del colombiano, que aparecía entre las cartas del equipo para afrontar la invitación al Tour de Grecia entre el 2 y el 6 de mayo.

Pierna y cadera derecha, las más afectadas tras la caída de 'Supermán' López. - Foto: Cortesía: Team Medellín

Miguel Ángel López mostró horas después del accidente su ensangrentado cuerpo. - Foto: Cortesía: Team Medellín

¿Le alcanzará para volver a Europa?

Desde que llegó al equipo antioqueño, ‘Supermán’ avisó que su deseo es volver al World Tour en 2024 y a eso le apunta mientras las versiones del propio doctor Marcos Maynar demuestran su inocencia en la investigación por la red de dopaje de la que supuestamente hacía parte.

Paulo Autuori enfrentó a periodista tras la derrota de Atlético Nacional: “a usted no le debo nada”.

Sobre eso, el pedalista boyacense le aseguró a SEMANA que está “tranquilo porque no debe nada” y no tiene “inconveniente con esos temas”. Y expresó que lo que lo “jodió fue la relación profesional con el masajista porque él conoce al médico”.

“Me daba pautas de nutrición, de vitaminas, pero no con nada de esos temas que nos relacionan. Como familia lo vivimos tranquilos porque sabíamos desde un inicio que no temía ni debía nada”, agregó.