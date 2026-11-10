Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán manifestaron su preocupación por el futuro del ciclismo colombiano. De esa generación dorada solo queda un ciclista en activo, pues Nairo y Rigo ya decidieron colgar la bicicleta para dedicarse a sus negocios personales.

David Alonso cae en la clasificación general de Moto 2: así le fue en el Gran Premio de Catar

Las esperanzas están depositadas sobre Santiago Buitrago y Harold Tejada, que cambiaron de equipo para 2027; sin embargo, no parece haber un gran líder que pueda pelear por los títulos contra rivales de lujo como Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard.

De hecho, otros países de latinoamerica han tomado ventaja en las grandes vueltas. México tiene a Isaac del Toro como figura para los próximos años, mientras que Ecuador siempre dice presente en las mejores carreras del calendario con Richard Carapaz.

“Siempre hemos estado en crisis y se les dijo: un día va a pasar esto que ya nos hacemos viejos y ya no vamos a ganar, pasó. Y luego el siguiente paso que nos vamos a retirar y si no se trabaja, pues ¿qué va a pasar? Yo creo que va a haber una crisis muy grande", apuntó Nairo Quintana en La Red Caracol.

Nairo Quintana y Egan Bernal, históricos ciclistas colombianos. Foto: AFP

Colombia ya no es potencia

Rigo considera que hay una brecha muy grande respecto a la preparación de los ciclistas europeos. “A estos manes se les olvida lo que hace, ganan el Tour y al otro día están entrenando. Eso es una cosa que culturalmente y también como colombianos tendríamos que aprender”, dijo el exciclista antioqueño.

Gio Moreno se lució: magistral golazo de rabona para las leyendas de Colombia ante Ecuador

“Durante mi carrera deportiva le ayudé a muchos deportistas colombianos a llegar a mi equipo, llegaron a mi equipo y me decían: ‘muchas gracias Rigo, este es mi sueño’. Cinco meses después no le contestaban al equipo, se quedaban en Colombia, borrachos... Y no llegaron a nada. El tema cultural es muy importante”, señaló Urán.

Egan Bernal, por su parte, aseguró que Colombia ya no es potencia en el ciclismo. “Pasa en el ciclismo, en el fútbol, en la política, en todo. Las potencias no duran para siempre y es algo muy cíclico. Tuvimos una época en la que fuimos muy buenos”, declaró.

Así le fue a Colombia en la temporada 2026

Esta temporada solo hubo dos victorias de ciclistas colombianos en el World Tour: Buitrago ganó la clasificación de la montaña en la Vuelta a España y Tejada conquistó una etapa en la París-Niza.

Los otros triunfos fueron en carreras de segunda categoría por parte de Juan Sebastián Molano, Daniel Felipe Martínez, Santiago Umba e Iván Ramiro Sosa.

Y en las tres grandes estos fueron los mejores colombianos: