Ciclismo

Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán prenden las alarmas en Colombia: “Se les dijo”

Los tres ciclistas más importantes de la historia reciente manifestaron su preocupación por el futuro.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de noviembre de 2026 a las 8:18 a. m.
Nairo Quintana (izq.), Egan Bernal (cen.) y Rigoberto Urán (der.) durante un evento en Bogotá.
Nairo Quintana (izq.), Egan Bernal (cen.) y Rigoberto Urán (der.) durante un evento en Bogotá. Foto: AFP

Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán manifestaron su preocupación por el futuro del ciclismo colombiano. De esa generación dorada solo queda un ciclista en activo, pues Nairo y Rigo ya decidieron colgar la bicicleta para dedicarse a sus negocios personales.

MISANO ADRIATICO, ITALY - SEPTEMBER 11: David Alonso of Colombia and CFMOTO Impulse Aspar Team looks on in box during MotoGP Of San Marino - Free Practice at Misano World Circuit on September 11, 2026 in Misano Adriatico, Italy. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images) (Photo by Mirco Lazzari gp / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
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Las esperanzas están depositadas sobre Santiago Buitrago y Harold Tejada, que cambiaron de equipo para 2027; sin embargo, no parece haber un gran líder que pueda pelear por los títulos contra rivales de lujo como Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard.

De hecho, otros países de latinoamerica han tomado ventaja en las grandes vueltas. México tiene a Isaac del Toro como figura para los próximos años, mientras que Ecuador siempre dice presente en las mejores carreras del calendario con Richard Carapaz.

“Siempre hemos estado en crisis y se les dijo: un día va a pasar esto que ya nos hacemos viejos y ya no vamos a ganar, pasó. Y luego el siguiente paso que nos vamos a retirar y si no se trabaja, pues ¿qué va a pasar? Yo creo que va a haber una crisis muy grande", apuntó Nairo Quintana en La Red Caracol.

Ineos Grenadiers' Colombian rider Egan Bernal (R) and Movistar Team's Colombian rider Nairo Quintana react ahead of the start of the 20th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race 205kms from Verres to Sestriere on May 31, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)
Nairo Quintana y Egan Bernal, históricos ciclistas colombianos. Foto: AFP

Colombia ya no es potencia

Rigo considera que hay una brecha muy grande respecto a la preparación de los ciclistas europeos. “A estos manes se les olvida lo que hace, ganan el Tour y al otro día están entrenando. Eso es una cosa que culturalmente y también como colombianos tendríamos que aprender”, dijo el exciclista antioqueño.

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“Durante mi carrera deportiva le ayudé a muchos deportistas colombianos a llegar a mi equipo, llegaron a mi equipo y me decían: ‘muchas gracias Rigo, este es mi sueño’. Cinco meses después no le contestaban al equipo, se quedaban en Colombia, borrachos... Y no llegaron a nada. El tema cultural es muy importante”, señaló Urán.

Egan Bernal, por su parte, aseguró que Colombia ya no es potencia en el ciclismo. “Pasa en el ciclismo, en el fútbol, en la política, en todo. Las potencias no duran para siempre y es algo muy cíclico. Tuvimos una época en la que fuimos muy buenos”, declaró.

Así le fue a Colombia en la temporada 2026

Esta temporada solo hubo dos victorias de ciclistas colombianos en el World Tour: Buitrago ganó la clasificación de la montaña en la Vuelta a España y Tejada conquistó una etapa en la París-Niza.

Los otros triunfos fueron en carreras de segunda categoría por parte de Juan Sebastián Molano, Daniel Felipe Martínez, Santiago Umba e Iván Ramiro Sosa.

Y en las tres grandes estos fueron los mejores colombianos:

  • Giro de Italia: Egan Bernal, puesto 10° de la clasificación general.
  • Tour de Francia: Egan Bernal, puesto 20° de la clasificación general.
  • Vuelta a España: Harold Tejada, puesto 10° de la clasificación general.