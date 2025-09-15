Movistar Team es la escuadra ciclística en la que está la gloria de Colombia, Nairo Quintana.

Su experiencia de años en Europa llevó hace un par de campañas al equipo a darle la oportunidad para un segundo ciclo.

En este año, la última vez que se le vio en acción con los telefónicos fue en la Vuelta a Burgos, donde vivió una dura caída que le impidió estar en la Vuelta a España que terminó recientemente.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar | Foto: DPPI via AFP

Desde ese momento se ha ido analizando mucho sobre lo que va a pasar con el boyacense, quien a sus 35 años, cada vez se le ve más mermado del nivel de élite.

Quintana y Movistar parecen ser conscientes de que el colombiano ya no da la pelea de años atrás, y, por eso, es que están empezando a tomar decisiones de cara a los años venideros.

Uno de los anuncios más recientes que realizó el conjunto español, estuvo relacionado con la contratación de un nuevo especialista a la montaña.

Se trata del ibérico “Juanpe López”, quien “ficha por Movistar Team hasta 2027″, según dio a conocer el conjunto azul y blanco.

“El ciclista sevillano refuerza al conjunto telefónico con un contrato de dos temporadas”, añaden.

“Movistar Team anuncia la incorporación de Juan Pedro “Juanpe” López (Lebrija, 1997), que vestirá los colores del conjunto telefónico hasta la temporada 2027″, suman.

A su llegada a la nueva escuadra en la que va a estar, el sevillano mostró su satisfacción por dar ese paso desde el Lidl-Trek.

“Es un orgullo fichar por un equipo con los valores de Movistar Team, un conjunto de casa después de mi andadura de seis años fuera de España. Llega un momento en el que los cambios te pueden traer algo bueno y el movimiento al equipo de casa es una ambición multiplicada por dos”, dijo López.

“Dar este paso es una gran oportunidad para mí, quiero aportar al equipo la experiencia que tengo y todavía me quedan unos años para dar el 100% de mí y dar lo mejor para el conjunto. Aprender de los compañeros y aportar la experiencia y, sobre todo, intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que es el equipo adaptado a mí y quiero disfrutarlo al 100%”, completó.

Para terminar el comunicado de esta importante noticia de cara a un nuevo año ciclístico, el equipo habló de sus aspiraciones.

“Con su llegada, Movistar Team refuerza su bloque con un corredor experimentado, carismático y con ambición”, apuntaron.

¿Qué pasará con Nairo?

Desde el pasado 7 de agosto a Nairo Quintana no se le veía correr por las múltiples molestias que le generó su accidente en Vuelta a Burgos.

Este fin de semana el de Cómbita reapareció, esta vez para ser parte del Trofeo Matteotti.

Nairo Quintana en su regreso tras la caída en la Vuelta a Burgos 2025 | Foto: Getty Images

Si bien su año podría acabar corriendo algunas competencias más con Movistar, de cara al próximo año no se sabe cuál sea su suerte y más, con la llegada de otro especialista de montaña como el citado Juanpe López.