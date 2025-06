Revolcón en la clasificación general del Critérium del Dauphiné: así quedaron Tejada y Buitrago

🌈 Quel chrono de @EvenepoelRemco ! Il prend la tête provisoire de ce contre-la-montre ! 💪

⏱ 20'50'' (50,1 km/h)



🌈 What a performance from @EvenepoelRemco! He takes the provisional lead in this ITT! 💪

⏱ 20'50'' (50,1 km/h)#Dauphiné pic.twitter.com/xG6sgkkZ62