Rigo Urán marcará impresionante récord en el Tour de Francia 2023; quita a Nairo Quintana del trono

La mitad del año en curso marcará el inicio del Tour de Francia 2023, una competencia que no solo genera ilusión en territorio europeo sino también en todo el mundo. Para Colombia, es la oportunidad manifiesta de ver a sus mejores hombres; esta esta oportunidad Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez. Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Harold Tejada representarán al país.

Esta edición 110 que comenzará su curso este sábado, 1 de julio, tendrá le tinte especial porqué se dará el regreso a la competencia de Egan Bernal, quien no hace parte desde hace tres años luego de un accidente que por poco le cobra la vida. “no estoy a mí 100 %, pero sí estoy con más ganas, creo que es el Tour que más me hace ilusión de estar acá”, dijo en la presentación oficial.

Aunque la carrera acabará en Francia, no iniciará allí. El punto de partido será Bilbao, en España. Desde allí, se hizo la presentación de los equipos. A los aficionados presentes en este lugar Egan les mandó un mensaje que los hizo emocionar: “espero que la afición vasca disfrute de estas tres primeras etapas, por que se lo merecen muchísimo. Son la afición más linda que tiene este deporte”.

Egan Bernal fue recibido con mucho cariño por la afición ciclística de Bilbao. - Foto: Captura de pantalla: video ESPN Ciclismo

Rigoberto Urán ante la ausencia de Nairo Quintana por no tener equipo, es otro de los nombres que llama la atención al aficionado local e internacional. El corredor colombiano cumple la segunda gran carrera del año, pues aunque estuvo en el Giro de Italia de este mismo año, cabe recordar que se tuvo que retirar por ser contagiado de Covid-19.

La aparición del hijo de Urrao en la ronda gala es sumamente especial a sus 36 años, pues no solo llega a la importante cifra de 24 inicios de las máximas carreras en el mundo, sino que también con apenas arrancar en Francia se llevará un récord de Nairo Quintana. Con 10 participaciones, superará por uno a su compatriota que no estará esta vez.

Urán manifestó estar motivado para el inicio de esta carrera que tendrá una duración de tres semanas. “Creo que todavía soy útil para el equipo. El objetivo es diferente porque tenemos un gran líder como Richard. Espero estar muy bien estas semanas y poder aportarle al equipo. Aquí lo importante es tratar de sacar un buen resultado”.

Rigoberto Urán en medio de la presentación del equipo que competirá en el Tour de Francia 2023. - Foto: Foto 1: @AlfonsoH Foto 2: Getty Images

“Esta es una gran oportunidad. Voy a iniciar mi Gran Vuelta número 24. Tengo la misma ansiedad y deseos de hace muchos años. Aguardo cumplir de la mejor manera y espero que la gente nos siga acompañando en esta dura carrera. Tenemos un gran líder como Richard y lo vamos a apoyar”, mencionó Rigoberto.

Además, el ciclista de Urrao agregó que “hacemos parte de una empresa, de un deporte, somos empleados y simplemente tratamos de dar lo mejor. Obviamente, cuando uno hace un trabajo lo hace bien o mejor no lo hace”, dijo ante los micrófonos de varios medios que se agolparon para tener su voz.

“A veces los resultados no se alcanzan a ver porque se ven cuando uno está adelante. Muchas veces uno entrena y se cuida mucho y estás atrás. Michelle me sigue dando permiso para salir a entrenar y en la empresa. Solamente me dedico a montar bicicleta y por eso todavía sigo corriendo por acá” (sic).

MELFI, ITALY - MAY 08: Rigoberto Urán of Colombia and Team EF Education-EasyPost competes during the 106th Giro d'Italia 2023, Stage 3 a 213km stage from Vasto to Melfi 532m / #UCIWT / on May 08, 2023 in Melfi, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) - Foto: Getty Images/Tim de Waele

Para terminar, palpitando lo que será el primer día en rueda de prensa contó cuál será su papel: “Este Tour será muy diferente. Venimos a trabajar muy duro y, aunque sabemos que hay dos ciclistas muy duros y que ellos son los favoritos, nosotros tenemos a Richard, que es nuestro líder, y bueno, esperamos poder ayudarlo al máximo”.