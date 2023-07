Rigoberto Urán plantó cara a las críticas y dijo cuándo va a atacar en el Tour de Francia 2023

A Rigoberto Urán no le ha quedado de otra en este Tour de Francia 2023 que enfocar todos sus esfuerzos en buscar una victoria de etapa. Desde antes de asistir a la grande bouclé, el antioqueño había avisado que su tarea era apoyar a Richard Carapaz, líder del EF Education EasyPost, sin embargo, los planes cambiaron luego del retiro de ecuatoriano por una caída en la primera jornada.

Sin posibilidades en la general, los directores del EF le indicaron a Rigo que su gran meta era pegarse a la fuga y buscar un triunfo, sin embargo, no ha sido nada fácil por el nivel superlativo de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), quién justamente frustró la única escapada que el de Urrao ha protagonizado hasta ahora, el pasado miércoles en Laruns.

El ‘Toro’ estuvo más de 119 kilómetros prendido a la fuga hasta que Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) se lanzó en un ataque imparable y Vingegaard los fue recogiendo uno tras otro en la subida al Col de Marie Blanque, último puerto categorizado del día.

Rigoberto Urán busca una nueva victoria de etapa en el Tour - Foto: AFP

El jueves nuevamente hubo etapa de montaña, pero Rigo se la tomó con calma sabiendo que su compañero Neilson Powless había tomado la responsabilidad de salir al ataque en busca de recuperar la clasificación de la montaña.

Entre viernes y sábado, los colombianos han tenido perfil bajo por el perfil plano de las etapas, esperando que regrese la montaña para lanzar un nuevo ataque en busca de la victoria que el país no consigue desde el año 2020.

Urán ha dicho abiertamente que lo volverá a intentar y se ha puesto como tarea sorprender este domingo en la etapa de 184 kilómetros entre Saint-Léonard-de-Noblat y el mítico Puy de Dôme, que regresa al Tour después de 35 años sin ser sitio de meta.

Perfil etapa 9 del Tour de Francia 2023 - Foto: SEMANA

Antes de tomar la partida este sábado en Libourne, Rigo analizó lo que será el fin de semana y puso sus fichas sobre la etapa que antecede al primer día de descanso de la carrera. “Hoy también va a ser un día muy rápido. Tenemos siete hombres y el equipo se tiene que dividir por eso uno no se puede ilusionar mucho, hoy es una etapa que va a ganar gente con fuerza, gente que va bien en el plan”, dijo a ESPN.

“La verdad es que yo ni en el plan, ni subiendo, ni bajando. Mañana es un día con más opciones, que es para arriba”, agregó Urán, saliendo a su estilo de las críticas que ha recibido por estar lejos de los puestos de vanguardia en la clasificación general.

El antioqueño no oculta que ha sufrido la dura velocidad en la que ha rodado el pelotón. “Y así dicen que uno viene aquí a descansar… cual descansar, aquí me llevan es de las huevas, no me han dejado recuperar. Yo solamente pido salud porque lo demás lo pongo yo”, lanzó.

🗣️ ¿Qué ocurrirá este fin de semana en el #TDF2023? Esto piensa Rigoberto #Urán.



Mira todas las etapas de la Grande Boucle en #StarPlusLA.#ESPNenStarPlus @ESPNColombia pic.twitter.com/88xQTfZ8I4 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 8, 2023

Además de Rigo, se esperan movimientos en la fuga de los otros colombianos interesados en disputar la etapa como es el caso de Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers), Esteban Chaves (EF Education EasyPost) y el propio Egan Bernal (Ineos Grenadiers) al que le toca un papel mucho más específico de marcarle el ritmo a Carlos Rodríguez y Tom Pidcock, que se han convertido en los líderes del equipo británico para buscar un puesto más arriba en la general.

Rigoberto Urán compartiendo con fans colombianos en Francia - Foto: Getty Images

Clasificación general - Tour de Francia 2023

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) - 34:09:38

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 0:25

3. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) a 1:34

4. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 3:30

5. Adam Yates (GBR/UAE Emirates) a 3:40

6. Simon Yates (GBR/Jayco-AlUla) a 4:01

7. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 4:03

8. Romain Bardet (FRA/DSM-Firmenich) a 4:43

9. Thomas Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) a 4:43

10. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 5:28