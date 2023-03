Video | Polémico esprint final en la Milán-Torino 2023 que dejó como perdedor a Fernando Gaviria: ¿hubo juego sucio?

Este miércoles 15 de marzo se corrió una de las clásicas del ciclismo más representativas, la Milán-Torino, en la cual participó el pedalista colombiano Fernando Gaviria y quien fue protagonista en el desenlace de la competencia.

A falta de 500 metros para cruzar la línea de meta, el embalador se posicionó y partió a pelar por el primer lugar de la carrera; sin embargo, el neerlandés Arvid De Kleijn, del equipo Tudor, controló el ataque del antioqueño y se quedó con la victoria.

En los diferentes videos compartidos en redes sociales, se ve cómo el nacido en La Ceja, Antioquia, intentó sorprender a su rival por la parte derecha, pero un movimiento de De Kleijn logró frenar el embalaje del cafetero, quien se vio forzado a levantar el ataque al estar contra las barandas.

Gaviria se prepara para disputar dos clásicas más que le servirán de preparación para el Giro de Italia. - Foto: Getty Images

Al final, Gaviria ocupó la segunda posición y dejó claro que viene teniendo un buen desempeño en esta temporada; sin embargo, los aficionados y seguidores del corredor del Movistar provocaron un debate en redes sociales al indicar que el corredor neerlandés cerró al colombiano para evitar que este le ganara el embalaje final.

Ahora lo que viene para Gaviria serán dos clásicas más. La primera será la Classic Brugge-De Panne, la cual se correrá el 22 de marzo, y la segunda la E3 Saxo Classic, que se llevará a cabo el 24 del mismo mes.

Estas dos competencias están en el calendario de preparación del ciclista colombiano, quien ha fijado su objetivo en el Giro de Italia, primera de las tres grandes vueltas que se correrá a partir del 6 de mayo.

Arvid De Kleijn s'est imposé au sprint sur #MilanoTorino devant Fernando Gaviria et Casper van Uden. Nacer Bouhanni a fini 6e. #cyclisme #ciclismo pic.twitter.com/2n2HgmfhqU — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) March 15, 2023

El cafetero lanzó un ataque contundente a falta de 500 metros, pero fue arrinconado contra las barandas. - Foto: Getty Images

Egan Bernal se despide de Colombia con nostálgico mensaje: “Han sido una chimba”

Tras un 2022 en el que Egan Bernal sufrió mucho por un accidente en el inicio del año, que lo privó de competir al nivel que este anhelaba, se esperaba que luego de una sorpresiva recuperación para 2023 regresara la mejor versión y se le viera luchando con los mejores de la escena: Tadej Pogačar, Primož Roglič y Remco Evenepoel. Por el momento, nada de esto ha sido posible, pero hay esperanzas de que sea pronto.

Según lo publicado por él mismo en su cuenta personal de Instagram, además de la oficialización de su segunda carrera del año por parte de su equipo, Ineos Grenadiers, ya está a punto para completar el calendario que se le estipula. A través de un nostálgico mensaje, hizo saber que le cayó bien estar en Colombia durante un tiempo, pero que ya es hora de partir: “¡Estos últimos días en Colombia han sido una chimba!”.

A la par de esto, relató de manera rápida lo que pasó en el último trimestre donde se le vio haciendo un fuerte proceso de rehabilitación con profesionales del país: “Después de otra vez no poder montar 3 semanas por una caída tonta en Argentina, iniciamos un proceso de entrenamiento en el que ha habido altibajos, pero siempre con la mentalidad de volver a mi mejor versión”.

En este 2023 tuvo una lesión de rodilla. - Foto: Getty Images/Maximiliano Blanco

Buscando el apoyo de la gente que siempre ha estado con él en los momentos más difíciles, agregó que no es un superhéroe y en lo que resta de la temporada, espera tener la mejor versión de un deportista que se esfuerza al máximo: “¿Saben por qué? Porque he tenido la ayuda de mucha gente (mi familia, mi equipo, amigos, doctores, fisios, etc.). No soy supermán, pero quiero inspirar gente. Quiero estar en mi mejor versión y quiero que me acompañen en este proceso”.

Bernal lanza esta esperanzadora comunicación horas después de que se intuyera que ya está listo para volver a la competencia. La razón para pensar eso es que la escuadra británica de la que hace parte dijo que tomará la partida en la Vuelta a Cataluña, competencia por etapas que se desarrollará en suelo español entre el lunes 21 de marzo y el 26 del mismo mes.

El propio Ineos Grenadieres, equipo del escarabajo, confirmó su participación en esta competencia, desmintiendo a los organizadores de la Settimana Internazionale Coppi y Bartali, carrera que se disputa en Italia y que había anunciado con bombos y platillos la presencia del ganador del Tour de Francia 2019.