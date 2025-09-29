Suscribirse

0-0 en el arranque: ya juegan Jaguares y Real Cartagena por la fecha 12 de la Primera B

El minuto a minuto del partido, con toda la informaci�n en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

30 de septiembre de 2025, 1:12 a. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

La previa del encuentro entre Jaguares y Real Cartagena por Primera B II 2025 :

As� llegan Jaguares y Real Cartagena

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su �ltimo partido e intentar�n un nuevo triunfo.

�ltimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares gan� su �ltimo duelo ante C�cuta por 2 a 1. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sum� 9 goles a favor y ha sufrido 2 en contra.

�ltimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de vencer a Orsomarso en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Adem�s, marc� un total de 9 goles y 4 le han convertido.

El anfitri�n est� puntero con 30 puntos (10 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 2 PP).

Alejandro Moncada S�nchez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

