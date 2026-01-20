Cápsula

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales con proyección internacional

Las pruebas se realizarán del 27 al 30 de enero y estarán dirigidas a futbolistas nacidos entre 2006 y 2020, con el objetivo de identificar y formar nuevos talentos con proyección internacional.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 3:25 p. m.
Niños y jóvenes podrán formarse como futbolistas profesionales
El fútbol formativo en Bogotá tendrá una nueva jornada de captación de talento con la convocatoria anunciada por Chacarita Juniors Colombia, que contará con la visita de Bruno Sotelo, scouting especializado en valoración de jugadores y vinculado a las escuelas de formación de River Plate. La presencia del evaluador hace parte de un proceso orientado a identificar futbolistas con proyección hacia clubes de Argentina y Europa.

Las jornadas de visoría se desarrollarán los días 27, 28, 29 y 30 de enero, y estarán abiertas para niños y jóvenes nacidos entre los años 2006 y 2020. El objetivo es iniciar un proceso de formación estructurado para quienes demuestren condiciones técnicas, físicas y mentales acordes con el alto rendimiento.

“Esta es una oportunidad para que los jóvenes talentos inicien un proceso netamente formativo y profesional. Realizamos una valoración integral técnica, psicológica y de biotipo para determinar el potencial real de los deportistas”, afirmó José Rodrigo Matiz, manager general del club.

Los jugadores seleccionados integrarán las categorías que compiten en la Liga de Fútbol de Bogotá y en torneos de Difútbol, además de ingresar a la escuela de exportación de la institución, que ha acompañado la salida de más de 160 futbolistas a equipos internacionales. Según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), Colombia ocupa el séptimo lugar mundial en número de jugadores en el exterior, con 433.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del sitio web www.chacaritacol.com. Las pruebas se llevarán a cabo en el complejo deportivo DBS, ubicado en el kilómetro 3 de la avenida La Conejera.

