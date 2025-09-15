Suscribirse

Fútbol - UEFA Champions League

Ajax se enfrenta ante la visita Inter por la fecha 1

Ajax y Inter se enfrentan en el estadio Johan Cruyff Arena. El duelo se jugará el miércoles 17 de septiembre desde las 14:00 horas.

15 de septiembre de 2025, 12:22 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Ajax e Inter se disputará el próximo miércoles 17 de septiembre por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 14:00 horas en el estadio Johan Cruyff Arena.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2005 - 2006, y finalizó en un empate 0-0.

Horario Ajax e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

