Alavés buscará sacarle el invicto a Athletic Bilbao

El duelo entre Athletic Bilbao y Alavés correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio la Catedral desde las 11:30 horas, el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Athletic Bilbao y Alavés

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció 2-1 a Betis en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 2 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 6 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Alavés igualó 1-1 el juego frente a Atlético de Madrid. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Athletic Bilbao.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 9 puntos (3 PG), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 4 Barcelona 7 3 2 1 0 4 11 Alavés 4 3 1 1 1 0

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 5: vs Valencia: 20 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 6: vs Girona: 23 de septiembre - 12:00 horas

Fecha 7: vs Villarreal: 27 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 8: vs Mallorca: 4 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 5: vs Sevilla: 20 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Getafe: 24 de septiembre - 12:00 horas

Fecha 7: vs Mallorca: 27 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 8: vs Elche: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Alavés, según país