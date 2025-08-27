Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Atlético de Madrid, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo sábado 30 de agosto a las 10:00 horas.

DataFactory .

27 de agosto de 2025, 2:20 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 10:00 horas.

Así llegan Alavés y Atlético de Madrid

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Betis.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Elche..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el noveno puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
9Alavés321010
13Atlético de Madrid12011-1

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

2. SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

3. Polémica por término de Johnny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), para referirse a los soldados secuestrados

4. Así se dio la entrega de alias Kevin, alfil de Iván Mordisco, en el Cauca: SEMANA conoció detalles exclusivos

5. Alfredo Saade, suspendido por la Procuraduría, anunció precandidatura presidencial por el Pacto Histórico: “Lo conversé con Gustavo Petro”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.