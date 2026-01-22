Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Betis, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 25 de enero a las 15:00 horas.

22 de enero de 2026, 2:13 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Liga se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 15:00 horas.

Así llegan Alavés y Betis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Atlético de Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4920161332
2Real Madrid4820153226
3Villarreal4119132418
6Betis32208848
18Alavés19205411-9

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Espanyol: 30 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Getafe: 8 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Valencia: 1 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: 8 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

