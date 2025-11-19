Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Celta, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo sábado 22 de noviembre a las 08:00 horas.

19 de noviembre de 2025, 12:53 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga se jugará el próximo sábado 22 de noviembre a las 08:00 horas.

Así llegan Alavés y Celta

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Girona. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 4.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de caer en su estadio ante Barcelona por 2 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates, en los que pudo anotar 9 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 7 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
10Alavés15124350
13Celta1312273-3

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Barcelona: 29 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 15: vs Real Sociedad: 6 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 16: vs Real Madrid: 14 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Espanyol: 30 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 15: vs Real Madrid: 7 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Athletic Bilbao: 14 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Celta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

