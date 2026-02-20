Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Girona, que se enfrentarán en el Mendi el próximo lunes 23 de febrero a las 15:00 horas.

20 de febrero de 2026, 10:29 a. m.
El duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga se jugará el próximo lunes 23 de febrero a las 15:00 horas.

Así llegan Alavés y Girona

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés consiguió sólo un punto en su último partido frente a Sevilla, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Barcelona. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4824153619
12Girona2924789-14
14Alavés26247512-9

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Levante: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Valencia: 8 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Villarreal: 13 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Celta: 1 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Levante: 7 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 28: vs Athletic Bilbao: 14 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 29: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

