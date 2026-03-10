Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Villarreal, que se enfrentarán en el Mendi el próximo viernes 13 de marzo a las 15:00 horas.

10 de marzo de 2026, 9:09 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 28 de la Liga se jugará el próximo viernes 13 de marzo a las 15:00 horas.

Así llegan Alavés y Villarreal

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Valencia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Elche. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 8.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 54 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (17 PG - 3 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6727221446
2Real Madrid6327203433
3Atlético de Madrid5427166521
4Villarreal5427173718
16Alavés27277614-12

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Celta: 22 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 30: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Real Sociedad: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Villarreal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas