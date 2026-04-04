Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Alianza Atlético vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Sudamericana

En la previa de Alianza Atlético vs Tigre, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 7 de abril desde las 21:00 horas en el estadio Miguel Grau. El árbitro designado será Paulo Zanovelli da Silva.

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4 de abril de 2026, 10:29 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 7 de abril, a partir de las 21:00 horas, Tigre visita a Alianza Atlético en el estadio Miguel Grau, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Copa Sudamericana.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Copa Sudamericana

Alianza Atlético ganó su último duelo ante Deportivo Garcilaso por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Paulo Zanovelli da Silva.

Próximos partidos de Alianza Atlético en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo A - Fecha 2: vs América de Cali: 15 de abril - 21:00 horas
  • Grupo A - Fecha 3: vs Macará: 30 de abril - 21:00 horas
  • Grupo A - Fecha 4: vs América de Cali: 6 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo A - Fecha 5: vs Macará: 21 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo A - Fecha 6: vs Tigre: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Tigre en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo A - Fecha 2: vs Macará: 16 de abril - 17:00 horas
  • Grupo A - Fecha 3: vs América de Cali: 30 de abril - 19:00 horas
  • Grupo A - Fecha 4: vs Macará: 6 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo A - Fecha 5: vs América de Cali: 19 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Alianza Atlético y Tigre, según país

  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas