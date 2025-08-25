Suscribirse

Alianza FC vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Colombia

Alianza FC y Santa Fe se enfrentan en el estadio Armando Maestre Pavajeau. El duelo se jugará el jueves 28 de agosto desde las 16:00 horas.

25 de agosto de 2025, 12:04 p. m.
Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Copa Colombia, Alianza juega ante el Cardenal el jueves 28 de agosto. El duelo se disputa desde las 16:00 horas, en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de septiembre, en Segunda Fase del torneo Copa Postobon 2013, y finalizó en un empate 2-2.

Los resultados de Alianza FC en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Alianza FC 4 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (4 de junio)
  • Fase 1A: Orsomarso 2 vs Alianza FC 2 (8 de junio)
  • Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)
  • Fase 1A: Barranquilla FC 0 vs Alianza FC 1 (15 de junio)

Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Santa Fe 2 vs Inter de Palmira 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Inter de Palmira 0 vs Santa Fe 0 (5 de agosto)

Horario Alianza FC y Santa Fe, según país

  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

