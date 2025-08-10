Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Toda la previa del duelo entre Alianza Lima y U. Católica (E). El partido se jugará en el estadio el Coloso Victoriano el miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas. Será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

DataFactory .

10 de agosto de 2025, 1:49 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Alianza L. y U.Católica juegan por la llave 1 de la Copa Sudamericana el miércoles 13 de agosto. El partido será desde las 19:30 horas en el estadio el Coloso Victoriano.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.

Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)

Los resultados de U. Católica (E) en partidos de la Copa Sudamericana

  • Primera Fase: U. Católica (E) 0 vs Aucas 0 (4-2 en penales a favor de U. Católica (E)) (6 de marzo)
  • Fase de Grupos: Vitória 1 vs U. Católica (E) 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: U. Católica (E) 3 vs Cerro Largo 1 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: U. Católica (E) 3 vs Defensa y Justicia 1 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Largo 1 vs U. Católica (E) 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs U. Católica (E) 1 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: U. Católica (E) 1 vs Vitória 0 (28 de mayo)

Horario Alianza Lima y U. Católica (E), según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

2. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado

3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

4. A la cárcel hombre que habría ordenado quemar a una víctima que se negó a pagar una extorsión en Antioquia

5. “Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori desafía a Gustavo Petro tras disputa territorial con Colombia

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.